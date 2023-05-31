КНДР запустила спутник: в Южной Корее сработали сирены

В 6:30 утра по местному времени в Сеуле сработала система воздушной тревоги, а граждан предупредили о..

В 6:30 утра по местному времени в Сеуле сработала система воздушной тревоги, а граждан предупредили о возможной эвакуации. Это случилось после того, как Северная Корея предположительно запустила ракету-носитель с космическим спутником на борту.

Ранее КНДР заявляла, что запустит свой первый военный спутник-шпион в период с 31 мая по 11 июня, чтобы усилить мониторинг деятельности США. Также она отметила, что различные ступени и другие обломки ракеты, как ожидается, упадут в Тихий океан.

Предупреждения об эвакуации жители Сеула получили на мобильные телефоны. Впрочем, через 10 минут отправили другое оповещение, в котором было сказано, что первые СМС отправили по ошибке.

[житель Сеула]:

«Сегодня утром я был немного сбит с толку сообщением о тревоге. Сильно не переживал, поскольку Северная Корея в прошлом тоже совершала такие вещи. Надеюсь, что в следующий раз в таких сообщениях будут более точные инструкции». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Было раннее утро, поэтому я понимаю, что могла возникнуть какая-то путаница. Однако говорить людям просто эвакуироваться без каких-либо объяснений неправильно». [жительница Сеула]:

«Сеул тоже в опасности. Я беспокоилась, нужно ли снимать деньги, запасать воду, и что вообще делать. Сообщение было реальным. Я очень волновалась. А затем пришло ещё одно предупреждение о том, что теперь всё в порядке».

При этом государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что запуск новой ракеты-носителя «Чоллима-1» завершился неудачей из-за нестабильности двигателя и топливной системы.

Южнокорейские военные провели операцию по поиску обломков ракеты-носителя. Ступени упали в воду примерно в 200 километрах от южнокорейских островов на юго-западном побережье.

Для Пхеньяна это была шестая попытка запуска спутника. Первую КНДР осуществила в 2016 году.

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