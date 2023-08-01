Пекин частично затопило после рекордных ливней

Остатки циклона «Доксури» вызвали наводнения в столице Китая. На Пекин – город с населением почти 22..

Остатки циклона «Доксури» вызвали наводнения в столице Китая. На Пекин – город с населением почти 22 миллиона человек – в выходные обрушилось рекордное количество осадков.

Сильно пострадал западный пригород мегаполиса. В районе Мэньтоугоу с вечера субботы до понедельника выпало до 580 миллиметров дождя. Машины увязли в грязи, а люди запасаются питьевой водой и предметами первой необходимости.

В ночь на понедельник более 30 тысяч пекинцев были эвакуированы. Тем не менее, не обошлось без жертв – сообщается об одиннадцати погибших. Тела людей обнаружили во время экстренного патрулирования.

Также сотни людей оказались в ловушке. Некоторые – в застрявших в пути поездах. Столичный аэропорт отменил сотни авиарейсов. Пострадало более 350 столичных дорог.

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В связи с сильными дождями красный уровень опасности сохраняется. При этом Пекинская гидрологическая станция повысила уровень предупреждения о наводнениях.

Суточные рекорды по выпавшим осадкам также были побиты в провинциях Хэбэй, Шаньси и Шаньдун. В Баодине и Шицзячжуане обрушились мосты. Причем один водитель пропал без вести.

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