Из-за прорыва дамбы в Южной Корее затопило тоннель, есть погибшие

Спасатели достают тела погибших из подземного тоннеля, затопленного в результате наводнения. Бедствие в центре Южной Кореи..

Спасатели достают тела погибших из подземного тоннеля, затопленного в результате наводнения. Бедствие в центре Южной Кореи случилось после того, как сильные ливни переполнили реку и разрушилась местная дамба.

Сообщается, что в тоннеле в ловушке оказалось около 15 транспортных средств, включая автобус. Погибло не менее девяти человек. Точное число пропавших без вести пока не известно.

[дядя пропавшего без вести]:

«Если бы власти каждый час проводили брифинг, то семьям было бы проще ждать. Но нам ничего не говорят, мы просто сидим и ждём, не знаем, что происходит в ходе спасательной операции».

Местные жители отмечают, что во время сильных дождей власти должны были ограничить въезд в тоннель.

[местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я пришёл посмотреть на это, потому что мне кажется, что это могло случиться со мной. Я чувствую, что тоже погиб бы».

Сильные ливни вызвали оползни и наводнения в регионе. В целом погибло не менее 30 человек. Почти 8000 жителей получили распоряжение об эвакуации.

Хотя проливные дожди летом в Южной Корее бывают часто, в последние годы осадков стало намного больше.

Так, в прошлом году на Сеул обрушились самые сильные ливни за последние 115 лет, затопив подвальные квартиры.

Президент страны заявил, что некоторые регионы не приняли превентивных мер против экстремальной погоды. Он распорядился мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы свести потери к минимуму.

Между тем, метеорологи прогнозируют новые дожди.

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