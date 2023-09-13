Итальянские производители пармезана начинают чипировать свой сыр

Итальянские производители всемирно известного пармезана объявили войну подделкам. У них на вооружении – новейшие технологии. Так,..

[Риккардо Десерти, представитель Ассоциации производителей пармезана]:

«В эту головку вставлена едва заметная крошечная крупица, которую можно расшифровать с помощью считывателя, приложенного к сырному кругу, и которая будет обеспечивать автоматическое и компьютеризированное считывание, гарантируя идеальную читаемость в любых условиях и в любое время».

Итальянские производители всемирно известного пармезана объявили войну подделкам. У них на вооружении – новейшие технологии. Так, они начали чипировать головки с сыром. Микросхемы размером с крупинку соли помещают под корочку.

Пармезан – один из самых подделываемых сыров в мире. Решение Ассоциации производителей этого сыра в первую очередь направлено на более дешёвые подделки продукта, которые не соответствуют требованиям.

[Риккардо Десерти, представитель Ассоциации производителей пармезана]:

«Часто встречаются подделки, продукты под названием пармезан даже на мировых рынках. Но этот продукт не обязательно является пармезаном».

В испытании новой технологии задействовано около 120 тысяч сырных головок. Теперь потребители смогут отследить их происхождение. Чип будет выполнять функцию удостоверения личности.

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В его код зашифрованы данные о месте, месяце и годе производства сыра.

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