Троих тайных агентов Китая будут судить в США

В Нью-Йорке будут судить троих человек, которых подозревают в незаконной деятельности на территории США по указанию..

В Нью-Йорке будут судить троих человек, которых подозревают в незаконной деятельности на территории США по указанию коммунистических властей Китая. Это очередное дело в рамках целой кампании американских прокуроров, которая призвана остановить запугивание диссидентов и лиц, скрывающихся от китайского судебного преследования за границей.

Прокуратура Бруклина выдвинула обвинения против Майкла Макмахона, Чжэна Цунина и Чжу Юна. Предполагается, что они оказывали давление на жителя Нью-Джерси, чтобы тот вернулся в Китай.

Это часть глобальной кампании репатриации, которую проводят китайские правоохранительные органы. Она известна как «Охота на лис».

Прокуроры говорят, что Чжу и Чжэн в 2016 году наняли частного детектива и бывшего полицейского Макмахона для наблюдения за гражданином Китая из Нью-Джерси, который проживает в США с 2010 года.

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В 2018 году на входной двери они оставили ему записку с надписью: «Если вы готовы вернуться на материк и провести 10 лет в тюрьме, ваши жена и дети будут в безопасности».

Все трое обвинения отрицают. Так, Макмахон утверждает, что его наняли, чтобы помочь китайской строительной компании возместить убытки. А адвокаты Чжу и Чжэна заявили, что их подзащитные искали людей для взыскания частного долга, и что их деятельности не курировали власти КНР.

Это не единственное подобное дело, которое открыли прокуроры. Одно из них касается двух жителей Нью-Йорка, которых обвинили в управлении подпольным китайским «полицейским участком». Он также занимался преследованием диссидентов и представителей групп, которые подвергаются гонениям в коммунистическом Китае.

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