Троих тайных агентов Китая будут судить в США

В Нью-Йорке будут судить троих человек, которых подозревают в незаконной деятельности на территории США по указанию..
Дата загрузки: 2023-06-01
Прокуратура Бруклина выдвинула обвинения против Майкла Макмахона, Чжэна Цунина и Чжу Юна. Предполагается, что они оказывали давление на жителя Нью-Джерси, чтобы тот вернулся в Китай.
Это часть глобальной кампании репатриации, которую проводят китайские правоохранительные органы. Она известна как «Охота на лис».
Прокуроры говорят, что Чжу и Чжэн в 2016 году наняли частного детектива и бывшего полицейского Макмахона для наблюдения за гражданином Китая из Нью-Джерси, который проживает в США с 2010 года.
В 2018 году на входной двери они оставили ему записку с надписью: «Если вы готовы вернуться на материк и провести 10 лет в тюрьме, ваши жена и дети будут в безопасности».
Все трое обвинения отрицают. Так, Макмахон утверждает, что его наняли, чтобы помочь китайской строительной компании возместить убытки. А адвокаты Чжу и Чжэна заявили, что их подзащитные искали людей для взыскания частного долга, и что их деятельности не курировали власти КНР.
Это не единственное подобное дело, которое открыли прокуроры. Одно из них касается двух жителей Нью-Йорка, которых обвинили в управлении подпольным китайским «полицейским участком». Он также занимался преследованием диссидентов и представителей групп, которые подвергаются гонениям в коммунистическом Китае.
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