Дизайнерские пироги: фото до и после выпечки

Карин Пфайфф-Бошек – художница, пекарь и фотограф. Она создаёт пироги с уникальными резными украшениями.



«В детстве я с удовольствием нюхала, ела и смотрела на хлеб и выпечку, которую готовили обе мои бабушки. В нашей семье в сельской местности Германии традиционно занимались пекарством. В подростковом возрасте я начала печь торты и пирожные для брата и сестры», – вспоминает Карин.



Окончив школу, Карин выбрала профессию дизайнера по текстилю. Окрашивала и создавала текстильные изделия. Выйдя замуж, стала печь пироги. Однажды она решила применить дизайнерские способности при выпечке. Карин стала украшать пироги орнаментом, охлаждая тесто перед работой.



«Для украшений я беру охлаждённое тесто и использую очень тонкий и острый нож, например скальпель. Для создания витиеватого украшения нужно точно его вырезать, чтобы оно сохранило форму во время выпечки», – рассказала художница.



Для придания цвета изделию художница добавляет в тесто порошки из сублимированного шпината, свёклы и ягод.



Обычно Карин готовит сладкие пироги с персиками, яблоками и другими фруктами, но иногда печёт с мясом и овощами. На оформление пирогов уходит от двух до шести часов. Художница создаёт цветочный и геометрический орнаменты.



«Я люблю природу. Многие мои задумки родились во время наблюдений в саду и прогулки с собакой. Меня вдохновляют деревья, листья и виноградные лозы, а также классические геометрические узоры и вполне обыденные предметы, например, крышки от водосточных труб», – рассказала художница.



Карин выкладывает фотографии выпечки в соцсетях. Она написала книгу «Элегантный пай». Мастерица делится с читателями рецептом теста и начинок для пая и даёт инструкцию по оформлению, чтобы домашний пекарь мог создать дизайнерский пирог.

