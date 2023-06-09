Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули новые обвинения. Об этом он сообщил в своей социальной сети..

Экс-президент Дональд Трамп сделал заявления после новостей о предъявлении ему новых обвинений

Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули новые обвинения. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social. В своём видеообращении он сказал, что, по словам его адвокатов, прокуратура вменяет ему хранение секретных правительственных документов и воспрепятствование правосудию.

При этом экс-глава Белого дома отметил, что полностью невиновен.

Слушание в федеральном суде Майами намечено на 13 июня.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:

«Они пытаются разрушить мою репутацию, чтобы победить на выборах».

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5 июня адвокаты Трампа провели около двух часов в Министерстве юстиции, высказывая свои замечания по поводу того, как ведётся дело.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:

«Мы будем противостоять этому так же, как делали последние семь лет. Было бы замечательно, если бы мы могли посвятить всё своё время тому, чтобы снова сделать Америку великой».

Трамп отметил, что все предыдущие попытки обвинить его в различных нарушениях и преступлениях заканчивались провалом.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:

«Поддельное досье было выдумкой. Вы видели отчёт Дарема, вы видели отчёт Мюллера. Всё это было большой подделкой. Было два импичмента, они проиграли, а мы выиграли. И у нас была огромная поддержка».

Министерство юстиции расследует, допустил ли Трамп нарушения в обращении с секретными документами, которые он сохранил после ухода из Белого дома в 2021 году.

Почти год назад следователи изъяли около 13 000 документов из поместья Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Около сотни были помечены как секретные. При этом адвокаты Трампа ранее говорили, что все записи с секретной маркировкой были возвращены правительству.

Это второе обвинение бывшему президенту. Такое происходит впервые в истории Соединённых Штатов.

В апреле он также не признал свою вину по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов, касающихся выплаты денег за молчание актрисе фильмов для взрослых перед выборами 2016 года.

В 2024 году в США пройдут очередные президентские выборы. Дональд Трамп остаётся лидирующим кандидатом от Республиканской партии.

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