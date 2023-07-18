Спасатели и волонтёры пытаются вернуть в воду гринд или, как их ещё называют, чёрных дельфинов. Это..

В Шотландии на берег выбросилось более 50 гринд

Спасатели и волонтёры пытаются вернуть в воду гринд или, как их ещё называют, чёрных дельфинов. Это пляж шотландского острова Льюис. Здесь на берег выбросилось 55 морских млекопитающих. Это самый массовый подобный случай для Шотландии за десятилетия.

Сообщается, что почти все животные погибли. Спасти удалось только одно.

Операцию по спасению начали ещё в воскресенье утром. Однако попытки вернуть в воду десятки гринд не увенчались успехом, поскольку эти животные достигают шести метров в длину и могут весить тонну.

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Когда морских млекопитающих выбрасывает на берег, они погибают из-за обезвоживания, перегрева, а также повреждения внутренних органов под весом собственного тела.

Позже спасатели решили умертвить гринд, которые ещё дышали.

Есть подозрения, что вся стая оказалась на мели после того, как у одной гринды возникли осложнения при родах. Представитель благотворительной организации отметил, что эти млекопитающие печально известны своими сильными социальными связями. Часто, когда один чёрный дельфин попадает в затруднительное положение и оказывается на мели, остальные следуют за ним.

Впрочем, в ближайшие несколько дней эксперты будут исследовать все туши, чтобы определить более точную причину массового выброса.

Есть предположения, что такие случаи происходят потому, что некоторые морские животные, в том числе гринды, ориентируются не только с помощью эхолокации, но также и по линиям геомагнитного поля. А повышенная солнечная активность вызывает изменения в магнитном поле Земли.

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