Кувейтские дайверы очищают Персидский залив от мусора и снарядов

Кувейсткий дайвер освобождает красивую рыбу, запутавшуюся в сети. На дне Персидского залива ещё много работы. Здесь..
Дата загрузки: 2023-08-23
Кувейсткий дайвер освобождает красивую рыбу, запутавшуюся в сети. На дне Персидского залива ещё много работы. Здесь лежат горы мусора и затонувшие лодки. 25 ныряльщиков – профессионалов и любителей – взялись за очистку морского дна.
Дайверы уже подняли на поверхность 172 лодки и яхты. Они мешали судоходству, а кроме того, в них хранилось топливо – более 150 тонн. Дайверы также находят снаряды и орудия. Это печальное наследие войны в Персидском заливе, которая началась после вторжения Ирака в Кувейт. По оценкам ООН, в ходе конфликта было подожжено 700 нефтяных скважин и потоплено не менее 80 судов. На многих хранились нефть и боеприпасы.
[Валид аль-Фадхель, руководитель команды дайверов]:
«Самые опасные находки – это то, что осталось после войны. Мы подняли пушки у островов Куббар, Карух и Умм-эль-Марадим. Эти боевые орудия затонули из-за приливов, опустившись на коралловые рифы. Мы также подняли очень много артиллерийских снарядов».
Работа у дайверов тяжёлая, но они всё делают с охотой.
[дайвер]:
«Я горжусь тем, что очищаю пляжи и защищаю морскую природу Кувейта. Я пытаюсь донести до общества, молодёжи и любителей моря то, что мы должны сохранить морскую экосистему».
Помимо уборки, дайверы восстанавливают коралловые рифы.
[Валид аль-Фадхель, руководитель команды дайверов]:
«Мы использовали лучшее оборудование, чтобы поднять мусор, не повредив коралловые рифы. После этого мы учились их восстанавливать. Привозим сломанные кораллы и сажаем их, как деревья».
Как правильно обращаться с кораллами, дайверы узнали на семинаре французского центра на Мальдивах. Говорят, что теперь у них всё получается. Планируют сажать кораллы и дальше.
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