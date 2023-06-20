$1,5 млрд для Судана пообещали выделить международные доноры

Полтора миллиарда долларов на гуманитарную помощь для Судана пообещали выделить международные доноры. В ООН заявляют, что..

Полтора миллиарда долларов на гуманитарную помощь для Судана пообещали выделить международные доноры. В ООН заявляют, что это только половина необходимой суммы. Сама международная организация намерена срочно выделить 22 миллиона долларов на неотложные нужды.

В середине апреля в Судане вспыхнул вооружённый конфликт между Вооружёнными силами и военизированной организацией Силы быстрого реагирования. Раньше она подчинялась правительству. Когда встал вопрос о её интеграции в состав ВС, начались разногласия, которые переросли в вооружённое противостояние.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорит, что погибли сотни мирных жителей, тысячи получили ранения. Число жертв и пострадавших продолжает расти. В Дарфуре и Хартуме ситуация катастрофическая. Уже более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

[Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН]:

«До этого конфликта в Судане уже был гуманитарный кризис. Сейчас это переросло в катастрофу, которая коснулась более половины жителей страны. На гуманитарных работников совершают смертоносные нападения, крадут гуманитарное имущество, поэтому оказывать помощь стало опаснее и сложнее».

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Несмотря на трудности, в апреле и мае ООН и партнёры организации оказали гуманитарную помощь почти двум миллионам человек. Но сейчас в одном только Дарфуре в помощи нуждаются пять с половиной миллионов жителей.

[Фолькер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека]:

«Это кризис в области прав человека и гуманитарный кризис. Он развивается с угрожающей скоростью, в разрушительных масштабах и со сложностью, ранее невиданной в Судане. Каждый день тяжело страдают дети, более 13 миллионов человек по всей стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи».

ООН призывает стороны конфликта к прекращению огня.

В 2019 году власть в Судане захватила военная хунта. После этого страной правили и военные, и гражданские. В 2021-м произошёл новый госпереворот, и вся власть перешла к военным. Позже начался процесс создания переходной гражданской власти. Он застопорился этой весной из-за противоречий между армией и Силами быстрого реагирования.

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