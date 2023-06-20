Новый вид «утконосого» динозавра открыли в Чили

Вот так выглядели примитивные гадрозавриды или «утконосые» динозавры «Гонкокен нанои», которые жили в Патагонии 72 миллиона..

Вот так выглядели примитивные гадрозавриды или «утконосые» динозавры «Гонкокен нанои», которые жили в Патагонии 72 миллиона лет назад. Этот новый вид открыли чилийские учёные. Они же создали 3D-модель древнего ящера.

Окаменелости нашли в 2013 году рядом с национальным парком Торрес-дель-Пайне на юге Чили. Раскопки и исследование заняли почти десять лет. Палеонтологи извлекли более ста фрагментов скелета. Причём достать их, не повредив соседние кости, было трудно.

Специалистам пришлось изучить каждую окаменелость, чтобы выяснить – принадлежат ли все кости одному и тому же динозавру. Также надо было проверить все сведения о гадрозавридах. Только потом палеонтологи пришли к выводу, что этот вид ещё никто не описывал.

[Джонатан Аларкон, главный автор исследования]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться Это был травоядный динозавр с носом, похожим на утиный клюв. Ящер мог ходить на двух или четырёх ногах. Важная характеристика – это десятки зубов, которые образовывали так называемую зубную батарею. Это позволяло пережёвывать самую жёсткую растительную пищу».

Гонкокены, как и гадрозавриды, были социальными животными и жили стадами. Ящеры этого семейства изначально обитали на территории Северной Америки. Позже поселились и в Южной. Пока южноамериканские палеонтологи открыли всего шесть родов гадрозавридов. Новый вид с ними не связан. По мнению учёных, это простейший вид «утконосых» динозавров, который существовал до появления гадрозавридов.

[Джонатан Аларкон, главный автор исследования]:

«Они сохранились на территории современного Чили как своего рода реликвия. Во всём мире эти примитивные гадрозавры вымерли, но здесь, на юге Чили, они выжили». [Александр Варгас, сотрудник Чилийского университета]:

«Область Магальянес, возможно, была отделена внутренними морями от остальных регионов Южной Америки, поэтому и возникли какие-то свои особенности».

Динозавр «Гонкокен нанои» был относительно небольшим. Весил в пределах тонны и мог вырасти до четырёх метров в длину. Первая часть названия вида на индейском языке теуэльче означает «похожий на утку». Вторая часть дана в честь спонсора, который поддерживал палеонтологов деньгами и техническими средствами.

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