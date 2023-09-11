Новинки IFA в Берлине: ударопрочные слаймы и «умные» телескопы

Похоже на слайм, с которым играют дети. Но это яркое вещество – не игрушка. Оно называется..

Похоже на слайм, с которым играют дети. Но это яркое вещество – не игрушка. Оно называется D3O. И это ударопрочная субстанция, которую можно использовать на самых разных предметах: от мотоциклетных шлемов до спецодежды.

Показывают её на IFA Berlin – крупнейшей в Европе выставке бытовой электроники.

Вот представитель компании демонстрирует прочность вещества. Телефон не пострадал.

Конечно, вы вряд ли будете так обматывать свой телефон, чтобы его защитить. Но из D3O делают чехлы.

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[Мостин Томас, представитель D3O]:

«D3O мягок и гибок в состоянии покоя. Но при ударе молекулярная структура материала фиксируется и придаёт веществу жёсткость. Оно поглощает удар при падении. То есть вещество защищает ваш гаджет или вас, если вы упали с мотоцикла на скорости 160 километров в час».

А эта машинка для творчества называется Cricut. Она позволяет вырезать собственные картинки или использовать уже существующие. Её создатели говорят, что талант художника для этого не нужен.

[Лиза Бек, представительница Cricut]:

«Они могут резать винил или картон. И с помощью этих машинок можно воплотить в жизнь любой проект, который только можно себе представить. Так что люди, у которых нет никаких творческих способностей, тоже могут проявить креативность».

А этот «умный» телескоп подойдёт тем, кто только начинает увлекаться астрономией и ещё мало знает. Называется он Unistellar и работает в паре с приложением, которое подсказывает, на какие звёзды стоит обратить внимание.

[Лоран Марфизи, директор компании Unistellar]:

«Всё очень просто: нужно установить его на штатив, включить, и он определит вашу позицию по GPS и оттуда сможет предложить вам список объектов, на которые интересно посмотреть сегодня вечером».

Для работы Unistellar не нужна кромешная тьма. Он использует технологию, которая помогает обойти световое загрязнение, поэтому пользователи могут смотреть на звёзды даже в городах.

[Лоран Марфизи, директор компании Unistellar]:

«С помощью этого телескопа можно видеть галактики. На самом деле одна из этих галактик находится на расстоянии 25 миллионов световых лет от нас. То есть мы её видим такой, какой она была 25 миллионов световых лет назад».

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