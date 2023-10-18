МВФ: африканским странам необходимо срочно отменить субсидии и повысить налоги

Перед многими странами Африки к югу от Сахары встала экономическая дилемма. Им необходимо справиться с растущими..

Перед многими странами Африки к югу от Сахары встала экономическая дилемма. Им необходимо справиться с растущими бюджетными долгами. Однако для этого нужно сделать непопулярные шаги по сокращению расходов.

С 2020 года экономики этих государств пострадали от неоднократных потрясений, включая глобальный кризис здравоохранения и военные конфликты.

В то же время рост населения континента и изменение климата означают, что спрос на государственные деньги растёт.

На прошлой неделе Международный валютный фонд призвал политиков региона сократить дорогостоящие топливные субсидии и повысить налоги.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Но более высокие налоги ударят по населению, большая часть которого живёт за чертой бедности.

Так, в прошлом году Гана объявила дефолт по своим долгам, а Кения столкнулась с необходимостью погасить или рефинансировать международные облигации на сумму два миллиарда долларов. В обеих странах произошли ожесточённые протесты против повышения налогов и отмены субсидий.

Однако МВФ предупреждает, что впереди ещё больше проблем. В недавнем отчёте он отметил, что соотношение долга к ВВП региона, которое за последнее десятилетие удвоилось до 60%, в ближайшие пять лет может вырасти ещё на 10 процентных пунктов. Это усугубляет и без того сильное давление на государственную казну.

Высокие процентные ставки делают рефинансирование долга непомерно дорогим для большинства африканских стран. Это также ослабляет их валюты по отношению к доллару США.

Короткая ссылка на эту страницу: