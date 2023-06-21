Кубинское песо обвалилось до исторического минимума

Курс кубинского песо на чёрном рынке обвалился до рекордно низкого уровня по отношению к доллару и..

Курс кубинского песо на чёрном рынке обвалился до рекордно низкого уровня по отношению к доллару и достиг 200 к одному.

Эксперты видят в этом новые проблемы на пути сдерживания валютного и инфляционного кризиса на острове.

Год назад курс песо колебался на уровне сто к одному. В начале 2023 он составлял примерно 160 песо за доллар.

Слабая национальная валюта подрывает покупательскую способность большинства кубинцев. Зарплаты здесь редко превышают 5000 песо в месяц. Это около 25 долларов при текущем неофициальном обменном курсе.

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Кроме того, из-за того, что многие товары импортируются, их стоимость резко возрастает по мере обвала песо.

[Эдильберто Грейс, продавец фруктового льда]:

«Раньше фруктовый лёд стоил 2 песо, а теперь 50. Почему? Из-за доллара».

Власти Кубы обвиняют в экономическом кризисе американские санкции. Однако независимые эксперты считают, что причина в неумелом управлении и плановой экономике.

При этом они также сомневаются в официальной статистике. Так, по данным властей, инфляция в 2021 году составила 77%, а в прошлом – 31%. Однако экономисты уверены, что она достигла трёхзначных показателей.

[жительница Кубы]:

«Можно купить субсидированные продукты. Но не более. Даже молоко теперь слишком дорогое. Пакет стоит 1900 песо. Пожилой человек не может себе его позволить, если нет детей, которые его поддерживают. Все цены такие, инфляция зашкаливает».

С 2021 года власти установили официальный курс на уровне 25 песо за доллар. В прошлом году они ввели специальный курс в 120 песо, в основном для туристов, а также в качестве ограниченной программы внутреннего обмена.

Одновременно они управляют специализированными валютными магазинами, которые недоступны для большинства населения, не имеющего доступа к долларам.

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