История трёх мигранток, которые нашли в Австралии дружбу, призвание и работу

Джойс Дас и Садия Африн родились в Бангладеш. Их дружба началась во время коронавирусного карантина, когда..
Дата загрузки: 2023-09-04
Джойс Дас и Садия Африн родились в Бангладеш. Их дружба началась во время коронавирусного карантина, когда они родили сыновей с разницей в четыре дня.
Их также объединяет желание поддержать других женщин с мультикультурным происхождением.
Вместе с ещё одной подругой они создали предприятие Crafting My Story. Его цель – объединить женщин-иностранок, живущих в Австралии.
[Джойс Дас, соучредительница Crafting My Story]:
«В культурно разнообразных сообществах часто главную роль играют мужчины. А голоса женщин часто не слышны».
Компания также помогает женщинам поправить своё материальное положение.
[Джойс Дас, соучредительница Crafting My Story]:
«Crafting My Story – это, по сути, платформа для женщин из разных культур, на которой они создают красивые изделия ручной работы».
Ещё одна соучредительница предприятия – Делани. 33 года назад она вместе с родителями прибыла в Австралию из Шри-Ланки. Здесь они начали новую жизнь.
[Делани Фонсека, соучредительница Crafting My Story]:
«Это было очень тяжело. В те годы я чувствовала, что не вписываюсь».
Сейчас у Делани трое детей. Она работает в сфере психиатрической помощи, также получает степень магистра и одновременно участвует в программе Crafting My Story.
[Делани Фонсека, соучредительница Crafting My Story]:
«Это моё искусство и творчество, общение с друзьями. Это помогает мне балансировать свои чувства».
[Садия Африн, соучредительница Crafting My Story]:
«Они иногда звонят мне, пишут сообщения, что они счастливы. Это вызывает у меня сильные эмоции».
[Джойс Дас, соучредительница Crafting My Story]:
«Мы уделяем этому много времени, но я думаю, оно того стоит».
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