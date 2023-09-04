Джойс Дас и Садия Африн родились в Бангладеш. Их дружба началась во время коронавирусного карантина, когда..

История трёх мигранток, которые нашли в Австралии дружбу, призвание и работу

Джойс Дас и Садия Африн родились в Бангладеш. Их дружба началась во время коронавирусного карантина, когда они родили сыновей с разницей в четыре дня.

Их также объединяет желание поддержать других женщин с мультикультурным происхождением.

Вместе с ещё одной подругой они создали предприятие Crafting My Story. Его цель – объединить женщин-иностранок, живущих в Австралии.

[Джойс Дас, соучредительница Crafting My Story]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Компания также помогает женщинам поправить своё материальное положение.

[Джойс Дас, соучредительница Crafting My Story]:

«Crafting My Story – это, по сути, платформа для женщин из разных культур, на которой они создают красивые изделия ручной работы».

Ещё одна соучредительница предприятия – Делани. 33 года назад она вместе с родителями прибыла в Австралию из Шри-Ланки. Здесь они начали новую жизнь.

[Делани Фонсека, соучредительница Crafting My Story]:

«Это было очень тяжело. В те годы я чувствовала, что не вписываюсь».

Сейчас у Делани трое детей. Она работает в сфере психиатрической помощи, также получает степень магистра и одновременно участвует в программе Crafting My Story.

[Делани Фонсека, соучредительница Crafting My Story]:

«Это моё искусство и творчество, общение с друзьями. Это помогает мне балансировать свои чувства». [Садия Африн, соучредительница Crafting My Story]:

«Они иногда звонят мне, пишут сообщения, что они счастливы. Это вызывает у меня сильные эмоции». [Джойс Дас, соучредительница Crafting My Story]:

«Мы уделяем этому много времени, но я думаю, оно того стоит».

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