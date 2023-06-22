Ещё затемно несколько тысяч британцев собрались рядом с неолитическим памятником Стоунхендж в Уилтшире. Главное – не..

В разных полушариях отметили день летнего и зимнего солнцестояния

Ещё затемно несколько тысяч британцев собрались рядом с неолитическим памятником Стоунхендж в Уилтшире. Главное – не пропустить рассвет. С первыми лучами начинается праздник – день летнего солнцестояния.

Учёные выдвигали несколько версий предназначения Стоунхенджа, но многие верят, что это место тысячелетиями было святилищем друидов. Так называли жрецов в кельтских племенах.

Сейчас люди, вспоминая древние традиции, надевают старинные одежды и украшают головы венками. В таких нарядах проводят друидские обряды, поклоняясь духам природы.

Ну а в Южном полушарии празднуют зимнее солнцестояние. В Боливии индейцы аймара встречают свой Новый год. Дождавшись восхода, поднимают руки вверх – навстречу светилу.

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Индейцы верят, что в этот день Солнце приносит тепло на Землю, предвещая начало весны. Они стараются задобрить ритуалами и подношениями богиню Пачамаму – Мать-Землю, и божество Инти – Отца-Солнце.

[участник праздника]:

«Мы приветствуем 5531 год с надеждой и с нетерпением ждём его наступления». [участник праздника]:

«Бог Инти даёт нам энергию и наделяет мужеством. Мы просим у него здоровья и сил, чтобы у нас не было недостатка в работе, и просим, чтобы боливийцы были едины».

Аймара считают, что в день зимнего солнцестояния определяется, каким будет урожай. Если светило скрыто облаками, то их ждёт непростой год. Если же Солнце видно хорошо, он будет благоприятным.

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