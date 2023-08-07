Пока где-то в Европе изнывают от жары, на вершине Цугшпитце в Германии катаются на санках и..

Передышку от жары даёт зимний оазис в горах в Германии

[туристка]:

«Это исключительно. Поиграть в снежки на Цугшпитце в августе – лучше и не придумаешь». [турист]:

«Я знал, что здесь наверху будет снег. Я уже бывал здесь однажды. Снега не так много, как раньше. Но всё равно это прекрасно».

Пока где-то в Европе изнывают от жары, на вершине Цугшпитце в Германии катаются на санках и наслаждаются морозным воздухом. Здесь самая высокая точка страны. Цугшпитце возвышается над уровнем моря почти на 3000 метров.

Первое восхождение на Цугшпитце совершили в 1820 году. Сейчас на гору можно подняться на специальном поезде. Также есть две канатные дороги. Сюда приезжают местные и зарубежные туристы.

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[турист]:

«Я бейсбольный судья. Знаете, я надеваю защиту для груди, маску для лица и щитки для голеней, а на улице 37 градусов. Когда снимаешь футболку, с неё течёт. Я люблю холод».

Кстати, в конце июля и начале августа в Германии было не особо жарко – в основном 25 градусов и меньше. Также часто шли дожди.

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