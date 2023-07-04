Древнегреческий алтарь нашли на Сицилии

Древнегреческий алтарь возрастом не менее 2000 лет нашли при раскопках в Сегесте на Сицилии. Он небольшой,..

Древнегреческий алтарь возрастом не менее 2000 лет нашли при раскопках в Сегесте на Сицилии. Он небольшой, а, значит, принадлежал какой-то семье.

Алтарь сотни лет был скрыт слоем почвы с растительностью. Он находится в районе Южного Акрополя Сегесты. Археологи также раскопали изделие, похожее на пьедестал для скульптуры. Обе находки хорошо сохранились.

Сегеста – древний город на побережье Сицилии. По одному преданию, его построили троянцы, по другому – греки. В древние времена город считался варварским, и его жители постоянно воевали с греками.

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В 307 году до нашей эры древнегреческий военачальник Агафокл захватил Сегесту и переименовал её в Дикеополь. После его смерти городу вернулось прежнее название, и он перешёл под власть римлян.

Главная достопримечательность Сегесты – храм с дорическими колоннами, построенный в V веке до нашей эры. Для историков и археологов он стал загадкой, поскольку изначально не был достроен. Внутри нет следов перекрытия и алтарной части, традиционной для храмовой греческой архитектуры.

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