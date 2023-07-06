Более 100 тысяч жителей Гаваны, столицы Кубы, остались без воды в кранах. Пока социалистические власти ищут..

Перебои с водой: более 100 тысяч жителей Гаваны остались без водопровода

Более 100 тысяч жителей Гаваны, столицы Кубы, остались без воды в кранах. Пока социалистические власти ищут выход, проблема выливается в уличные беспорядки.

Перебои с водой случились из-за стареющего водопровода города, а также очистных станций, которые требуют ремонта.

[Магалис Кортес, местная жительница]:

«Мы использовали одну и ту же насосную систему много лет. Я не владею точной информацией, но в какой-то момент, если не чинить и не заменять детали, годы берут своё, как у стариков, которые заболевают».

Предполагается, что перебои с водой могут затронуть до 200 тысяч жителей кубинской столицы. Это около 10% всего населения города.

[Аннита Батиста, местная жительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Нехватка воды – только часть проблем, с которыми столкнулись жители Кубы. На острове продолжается худший за десятилетия экономический кризис, который привёл к нехватке продуктов и лекарств, к перебоям в подаче света, а также к небывалой инфляции.

Власти обвиняют в этом американские санкции. Однако эксперты отмечают, что причиной стали плановая экономика, неумелое управление и стареющая инфраструктура.

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