Бамбуковые велосипеды появились на улицах Гаваны

На улицах Гаваны появились необычные велосипеды. Их рамы сделаны из бамбука. Такой транспорт создают в местной..
Дата загрузки: 2023-08-07
В мастерской уже давно делают детские велосипеды из бамбука. Теперь наступила очередь взрослых. Но только одним производством всё не заканчивается.
В мастерской проводят курсы, на которых обучают делать двухколёсный транспорт с деталями из бамбука.
[Найвис Диас Лабаут, глава компании Velo Cuba]:
«На Кубе много бамбука – 28 видов. Здесь у нас два или три вида, которые нужны для изготовления велосипедов для взрослых. Раньше мы начали делать детские велосипеды, и продолжаем над этим работать».
Сейчас обучение проходят люди с нарушениями слуха. Сотрудники мастерской даже немного подучили язык жестов. Это облегчает общение.
[студентка]:
«Для нас, глухих людей, очень важно овладеть каким-либо навыком, и мы очень счастливы. Мы узнали много того, чего раньше не знали. И это поможет нам найти работу в будущем».
На курсы также устраиваются домохозяйки и представители других групп общества. После обучения некоторые смогут устроиться на работу в магазин велосипедов или открыть свой малый бизнес. Но в любом случае каждый сумеет смастерить или починить велосипед.
Проект финансирует посольство Нидерландов на Кубе. Вместо каждого растения, использованного в производстве, сажают десять других.
Бамбук вырастает до 11 метров высотой. Причём за сутки его стебель становится выше на 75 сантиметров. Это самое быстрорастущее растение в мире.
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