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Жители турецкой деревни разговаривают на птичьем языке

Жители турецкой деревни разговаривают на птичьем языке
Жители турецкой деревни разговаривают на птичьем языке

Жители горной турецкой деревни Кушкёй разговаривают друг с другом с помощью свиста, напоминающего птичий язык.

Благодаря высоким горам свист можно услышать на расстоянии более километра. Каждый тон свиста соответствует отдельному слогу в языке.

Однажды жителей деревни попросили принять участие в тесте. Им дали стамбульский телефонный номер и попросили свистом передать односельчанину. Слушая свист, человек смог набрать незнакомый стамбульский номер.

Биопсихолог Онур Гюнтуркун заинтересовался птичьим языком жителей деревни Кушкёй. «Я был совершенно очарован, услышав об этом. И я сразу увидел, какое значение этот язык имеет для науки», – рассказал Онур.

За речь отвечает левое полушарие мозга, а за распознавание музыки – правое. Биопсихолог хотел узнать, как полушария мозга взаимодействуют, чтобы декодировать сообщения, передаваемые через свист. В ходе исследований учёный выяснил: «В итоге вклад обоих полушарий оказался сбалансированным». «Так что в зависимости от того, как мы говорим, полушария по-разному участвуют в обработке речи», – добавил он.

Сейчас биопсихолог изучает возможность использования птичьего языка для помощи больным после инсульта, у которых пострадало левое полушарие мозга. Возможно, этот способ научит их снова общаться.

С появлением мобильных телефонов появилась угроза потери птичьего языка. Но жители деревни хранят свои традиции и культуру. Учат этому языку детей в школе. Каждое лето проводят фестиваль птичьего языка. В 2017 году ЮНЕСКО включила птичий язык в список нематериального наследия человечества.

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