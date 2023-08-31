Россиянка собрала 12 000 кукол Барби и не останавливается

Россиянка Татьяна Тузова собрала 12 тысяч кукол Барби. Увлекается этим с детства. Но к 12 годам..

Россиянка Татьяна Тузова собрала 12 тысяч кукол Барби. Увлекается этим с детства. Но к 12 годам у неё было только две куклы – семья жила небогато. Десять лет назад в коллекции Татьяны насчитывалось уже 200 Барби, потом – полторы тысячи. Для коллекции понадобилась отдельная комната.

[Татьяна Тузова, коллекционер]:

«Мне кажется, Барби – это такой пример для подражания. У неё главный слоган: “Ты можешь быть кем угодно”. И я, глядя на неё, тоже поняла, что я тоже могу быть кем угодно».

Татьяна родилась в семье музыкантов. Когда ей исполнилось полгода, умер отец. Мама-учительница зарабатывала немного. Поэтому куклы казались роскошью.

[Татьяна Тузова, коллекционер]:

«Я решила, что у меня будет всё. Всё будет ещё и розовое. И я стала учиться, много училась. По желанию родителей, я сначала выучилась на преподавателя фортепьяно, а потом уже пошла на связь с общественностью, потому что я сама так хотела».

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Поклонница Барби собирает кукол только в коробках. Говорит, что это повышает их коллекционную ценность. Без коробки кукла будет на 30% дешевле.

Татьяна — далеко не единственный коллекционер Барби. Среди них есть даже рекордсмены.

[Татьяна Тузова, коллекционер]:

«Есть женщина – Беттина Дорфманн. У неё 18 тысяч кукол. Она мировой рекордсмен. Я ездила к ней в гости – она живёт в Германии – и даже выкупила у неё 200 кукол для своей коллекции. И вот они здесь».

Недавно Татьяна с мужем купили жильё в Дубае. Теперь у неё и там коллекция Барби – уже 200 кукол. Покупает их в магазине игрушек или заказывает из США.

Россиянка радуется, что в мире стало больше розового цвета. Люди чаще покупают одежду в розовых тонах, а некоторые даже автомобили красят в розовый.

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