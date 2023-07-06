Осенний показ Chanel: брусчатка, Сена и лабрадор

Модель Каролин де Мегрэ открывает показ Chanel на берегу Сены. На ней длинное твидовое пальто и..

Модель Каролин де Мегрэ открывает показ Chanel на берегу Сены. На ней длинное твидовое пальто и туфли на каблуках с золотыми мысками.

Креативный директор Chanel Виржини Виар выбрала набережную на правом берегу реки Сены для своего осеннего дефиле от-кутюр. Это место добавило ещё больше лёгкости расслабленным и элегантным образам.

Модели идут по брусчатке вдоль реки, демонстрируя твидовые пальто, пиджаки и юбки, в основном в чёрно-белых тонах, но с блестящими элементами или же украшенные пайетками.

Их разбавляют более яркие наряды красного, розового и серого цветов.

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Одна модель прошла по подиуму с чёрным лабрадором на поводке, а некоторые другие несли корзины с цветами.

На финальное дефиле модели выстроились парами и тройками, пройдя мимо зрителей под расслабленный хит 80-х Элтона Джона и Франс Галль.

Показ состоялся на второй день Недели моды от-кутюр, которая проходит в Париже. В ней принимают участие такие бренды, как Dior и Fendi. Кроме того, участвуют итальянский лейбл Valentino и американский модный дом Thom Browne.

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