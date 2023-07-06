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Осенний показ Chanel: брусчатка, Сена и лабрадор

Осенний показ Chanel: брусчатка, Сена и лабрадор

Модель Каролин де Мегрэ открывает показ Chanel на берегу Сены. На ней длинное твидовое пальто и..

Дата загрузки: 2023-07-06

Осенний показ Chanel: брусчатка, Сена и лабрадор
Модель Каролин де Мегрэ открывает показ Chanel на берегу Сены. На ней длинное твидовое пальто и туфли на каблуках с золотыми мысками.

Креативный директор Chanel Виржини Виар выбрала набережную на правом берегу реки Сены для своего осеннего дефиле от-кутюр. Это место добавило ещё больше лёгкости расслабленным и элегантным образам.

Модели идут по брусчатке вдоль реки, демонстрируя твидовые пальто, пиджаки и юбки, в основном в чёрно-белых тонах, но с блестящими элементами или же украшенные пайетками.

Их разбавляют более яркие наряды красного, розового и серого цветов.

Одна модель прошла по подиуму с чёрным лабрадором на поводке, а некоторые другие несли корзины с цветами.

На финальное дефиле модели выстроились парами и тройками, пройдя мимо зрителей под расслабленный хит 80-х Элтона Джона и Франс Галль.

Показ состоялся на второй день Недели моды от-кутюр, которая проходит в Париже. В ней принимают участие такие бренды, как Dior и Fendi. Кроме того, участвуют итальянский лейбл Valentino и американский модный дом Thom Browne.
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