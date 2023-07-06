Знаменитую анаконду, поедающую капибару, отправили на реставрацию

Пятиметровая анаконда, заглатывающая капибару, давно уже стала любимицей публики в Зенкенбергском музее во Франкфурте. Такой вид..

Пятиметровая анаконда, заглатывающая капибару, давно уже стала любимицей публики в Зенкенбергском музее во Франкфурте. Такой вид экспонату придали таксидермисты, чтобы показать, как огромная змея поглощает свою жертву. Чучелу почти 100 лет, но недавно оно покинуло привычное место и отправилось на реставрацию.

Специалисты обнаружили на чучеле повреждения и много грязных пятен. Приводить анаконду в надлежащий вид будет большая команда таксидермистов.

[Бриджит Францен, директор музея]:

«Это один из экспонатов Зенкенбергского музея, с которыми я познакомилась в детстве. И он всегда меня вдохновлял. Как директор музея я хочу, чтобы такой важный экспонат служил как можно дольше».

По словам экспертов, на состоянии чучела отразился неблагоприятный климат.

[Бриджит Францен, директор музея]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это сложно. Климат меняется снаружи, и это влияет на внутреннюю обстановку. Это можно ощутить у себя дома. И это очень сильно осложняет ситуацию в музеях, где необходимо сохранить экспонаты. А для нас это главное, поскольку мы – архив природы, и хотим хранить его для человечества как можно дольше».

Сначала специалисты тщательно проанализируют состояние чучела, а потом выберут наилучшие материалы для реставрации. Таксидермистов будут консультировать сотрудники Немецкого музея кожи из Оффенбаха, а также работники зоопарка.

[Бриджит Францен, директор музея]:

«Мы делаем всё, чтобы хорошо отреставрировать анаконду, используя качественные материалы. Мы хотим, чтобы и через 100 лет гости музея получали прекрасные впечатления».

Пока идёт реставрация, другие специалисты подготовят для анаконды новую витрину. Она будет оборудована системой климат-контроля и контроля влажности воздуха. Экспонат вернётся на место весной следующего года.

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