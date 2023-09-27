Во Флоренции с мраморного Давида стирают пыль и сдувают паутину

У него паутина в кудрях и пыль по всему телу. В Галерее Академии во Флоренции вновь..

У него паутина в кудрях и пыль по всему телу. В Галерее Академии во Флоренции вновь чистят статую Давида, созданную великим Микеланджело. Это делают раз в два месяца. Всю работу берёт на себя реставратор Элеонора Пуччи.

[Элеонора Пуччи, реставратор]:

«Грязь, накопившуюся за два месяца, я удаляю деликатно с помощью кисточек различных размеров с синтетической щетиной. Также я всегда использую музейный пылесос».

Статуя Давида весит пять тонн. Её высота – более четырёх метров, с пьедесталом – больше пяти. Чтобы привести в порядок этого гиганта, уходит не меньше шести часов.

[Элеонора Пуччи, реставратор]:

«На статуе пыль и паутина, и самое любопытное – всё время нахожу маленьких паучков. Они вьют паутину в волосах Давида. Всё время пользуются паузой между уборками».

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В процессе работы реставратор фотографирует статую с близкого расстояния. Это помогает оценивать состояние произведения искусства. К тому же можно отслеживать, как меняется внешний вид статуи с годами.

Очистка важна и с точки зрения эстетики. Посмотреть на творение флорентийского скульптора каждый год приезжают сотни тысяч туристов.

[Элеонора Пуччи, реставратор]:

«Интересно, что мог бы думать Давид, глядя на всех этих людей, которые приходят в музей и жаждут сделать селфи или сфотографироваться рядом с ним. Очень интересно, что он думает обо всех нас».

Микеланджело Буонарроти ваял Давида с 1501-го по 1504-й год. Он взялся за трудную работу, от которой отказывались остальные мастера. До этого огромную глыбу дорогого мрамора уже начинали обтёсывать другие скульпторы. Потом она пролежала под открытым небом 26 лет. Затем её испортил очередной скульптор. Несмотря на это, Микеланджело создал шедевр, который прославился на весь мир.

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