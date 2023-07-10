Шоколадные чайники с уникальной росписью создают в Бирмингеме

В Англии про сломанную вещь говорят, что от неё пользы как от шоколадного чайника. Однако в..

В Англии про сломанную вещь говорят, что от неё пользы как от шоколадного чайника. Однако в центре развлечений «Мир Кэдбери» в британском Бирмингеме шоколадные чайники делают днями напролёт. Воды в них, конечно, не вскипятишь, но зато их можно съесть, получив эстетическое наслаждение.

Дело в том, что каждый чайник украшают ручной росписью из белого и цветного шоколада. Донна Олубан работает здесь шоколатье почти 20 лет.

[Донна Олубан, шоколатье]:

«Мы разрабатываем свой дизайн и рисуем всё, что захотим. Как только роспись закончена, чайники отправляются в магазин на продажу».

Фиби Сноу трудится в «Мире Кэдбери» пять лет. У неё уже есть собственные методы работы. Расписывая чайники, она одной рукой поддерживает другую. Так легче сохранять равновесие.

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[Фиби Сноу, шоколатье]:

«Я предпочитаю использовать изысканный стиль. Рисую цветы и сердечки. Есть и такой дизайн, где сердечко состоит из цветов».

Обе женщины говорят, что знакомые восхищаются их работой.

[Донна Олубан, шоколатье]:

«Они думают, что это просто здорово, поскольку не каждому дано иметь дело с шоколадом весь день. Так что это прекрасная работа». [Фиби Сноу, шоколатье]:

«Когда я рассказываю людям, чем зарабатываю на жизнь, они всегда очень удивляются и думают, что это весело, как игра. Но за этим стоит множество технических аспектов, связанных с оформлением и нехваткой времени».

Особенно много работы у сотрудниц музея в преддверии Всемирного дня шоколада. Его отмечают 11 июля.

Компания Cadbury выпускает шоколад и другие кондитерские изделия почти 200 лет. 33 года назад в Бирмингеме открылся музей и центр развлечений «Мир Кэдбери». Его ежегодно посещают 500 тысяч гостей.

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