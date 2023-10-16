У коренных жителей Австралии не будет права создать свой консультативный орган при парламенте страны. Против поправки..

Референдум в Австралии: аборигенам отказали в «праве голоса» при парламенте страны

У коренных жителей Австралии не будет права создать свой консультативный орган при парламенте страны. Против поправки к Конституции выступили 60% участников референдума, то есть большинство избирателей во всех шести штатах Австралии. В целом проголосовали 18 миллионов человек.

Инициатором референдума стал премьер-министр страны Энтони Албаниз. Избирателям задали вопрос, одобрят ли они создание консультативного совета под названием «Голос аборигенов и жителей островов Торресова пролива». В случае согласия это изменение закрепили бы в Конституции. Орган смог бы консультировать депутатов по вопросам, касающимся коренных жителей.

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:

«Прежде всего я скажу: хотя результат референдума не оправдал моих надежд, я абсолютно уважаю решение австралийского народа и весь демократический процесс».

Австралийцы по-разному отреагировали на результаты голосования и на сам референдум. Многие считают это бесполезной тратой денег. Проведение референдума раскритиковали даже некоторые коренные жители.

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[Джон, житель Сиднея]:

«Всё это было неправильно. Как сказал (лидер аборигенов) Уоррен Мандин, эти 300 миллионов следовало потратить на что-то другое, а не на голосование». [Барбара Брэдбери, жительница Квинсленда]:

«Думаю, это отличный результат для всей страны. Положительный вызвал бы разногласия». [Дэвид Тобин, житель Сиднея]:

«Я разочарован. Мы ожидали, что большинство будут против, но я всё равно разочарован. Я проголосовал «за» и считаю, что нужно дать аборигенам право голоса. Но большинство людей проголосовали против. Думаю, на международном уровне это не очень хорошо для Австралии». [Бренда, жительница Сиднея]:

«Думаю, в этом не было нужды. Лишние деньги и лишнее время». [Нассер Эль Захаб, житель Сиднея]:

«Нет разницы – «за» или «против». У нас прекрасная страна. Просто помогайте людям, помогайте всем, кого знаете. Мир повсюду. Спишь спокойно. Здесь очень хорошее правительство, и оно заботится обо всех».

В Австралии живёт 26 миллионов человек. Менее четырёх процентов составляют коренные жители. Их социально-экономическое положение в основном не очень хорошее. Однако правительство старается решать проблемы аборигенов.

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