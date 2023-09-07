Глобальную напряжённость и кризис в Мьянме обсудили на саммите АСЕАН в Индонезии

Рост глобальной напряжённости и кризис в Мьянме стали главными темами Восточноазиатского форума. Его проводят в последний..
Дата загрузки: 2023-09-07
Выступая на открытии, президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров разрядить напряжённость и не создавать новых конфликтов и войн.
[Джоко Видодо, президент Индонезии]:
«В то же время мы несём ответственность за то, чтобы охладить растущую напряжённость и создать пространство для диалогов».
Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин призвал международное сообщество найти долгосрочное решение конфликта в Мьянме, в результате которого сотни тысяч беженцев рохинджа оказались в его стране.
Шахабуддин также заявил, что задержки с репатриацией беженцев и нехватка гуманитарной помощи могут поставить под угрозу безопасность всего региона.
[Мохаммад Шахабуддин, президент Бангладеш]:
«Мы призываем международное сообщество безотлагательно принять меры в связи с этим весьма неотложным вопросом».
Саммит АСЕАН открылся в столице Индонезии 5 сентября. Ассоциация включает 10 государств: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Участники обсудили вопросы интеграции и расширения сотрудничества, а также ряд региональных тем.
Прошли и сопутствующие встречи с представителями приглашённых государств. Так, Индонезию посетили глава МИД России, премьер-министр Японии, президент Южной Кореи, а также генеральный секретарь ООН.
Прибыл и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вскоре он вернётся в Дели, чтобы подготовиться к саммиту «Большой двадцатки», который состоится 9-10 сентября.
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