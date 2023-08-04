Древнеримский корабль нашли в угольном карьере в Сербии

Сербские археологи кропотливо счищают песок с деревянной конструкции. Это остатки древнеримского корабля. Недавно его нашли рабочие,..

Сербские археологи кропотливо счищают песок с деревянной конструкции. Это остатки древнеримского корабля. Недавно его нашли рабочие, которые добывают уголь в карьере рядом с городом Костолац.

Недалеко также находится важный археологический объект – руины Виминациума. Это римский город, который был основан в I веке. Ранее рядом с ним также нашли корабль и три лодки.

[Миомир Корач, археолог]:

«Здесь дислоцировался знаменитый IV Счастливый Флавиев легион. Он контролировал не только эту местность, но и значительную территорию Придунайского региона. Так что неудивительно, что найденный корабль – римский. Тогда в чём же сюрприз? А в том, что судно хорошо сохранилось».

Археологи пока не берутся точно назвать возраст корабля.

[Миомир Корач, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Учёные хотят выставить корабль в музее, где хранятся находки из Виминациума.

[Младен Йовичич, археолог]:

«Это будет очень сложная процедура. Нам помогут инженеры, работающие в карьере Дрмно. Они подготовят специальную конструкцию, которую будет поднимать кран. Наши реставраторы из Археологического института позаботятся о защите корабля, чтобы он не сломался».

Археологи считают, что найденные суда входили в состав речного флота, который обслуживал Виминациум. Они либо затонули, либо их бросили на берегу.

В Виминациуме жило более 40 тысяч человек. Это был один из крупнейших городов своей эпохи. Там были храмы, дворцы, амфитеатр, ипподромы и римские бани.

Раскопки начались в 1882 году. Археологический комплекс занимает 450 гектаров. Это больше Центрального парка в Нью-Йорке. Учёные исследовали только 5% территории. Они нашли золотые изделия, нефритовые скульптуры, фрески, оружие и останки трёх мамонтов.

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