Масштабный парад Фалуньгун прошёл в Париже

Парящий золотой дракон, танцующие китайские львы и марширующий оркестр.

Сотни приверженцев китайской духовной практики Фалуньгун, также известной как Фалунь Дафа, идут парадом по улицам Парижа.

Фалуньгун занимаются миллионы людей по всему миру. В эти дни практикующие из 30 стран съехались в столицу Франции, чтобы рассказать о красоте духовного совершенствования.

Главные принципы этой школы – Истина, Доброта и Терпение. Многие говорят, что эти три слова изменили их жизнь.

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[Масих Ариани, участник парада из Канады]:

«Раньше я был злым, легко взрывался. Но, узнав о принципах Истина, Доброта и Терпение и узнав о Фалунь Дафа, я искренне понял, что нужно всегда проявлять милосердие к людям, думать о других, всегда быть терпеливым».

Эта участница парада из Чехии рассказывает, как практика помогла ей решать конфликтные ситуации.

[Анахита Пасдар, участница парада из Чехии]:

«Нужно стать лучше и на самом деле смотреть внутрь себя в поисках проблем, смотреть, где я сама ошиблась, вместо того, чтобы осуждать других».

Фалуньгун включает пять комплексов плавных медитативных упражнений, а также учение, которое делает упор на повышение нравственности.

[Дорин Коппер, участница парада из Испании]:

«Я заметила, что улучшилось не только моё здоровье. Фалуньгун помог мне стать здоровее, но также благотворно сказался на работе». [Павел Клюз, участник парада из Польши]:

«Фалунь Дафа успокоил моё сознание, даровал умиротворённость и ответы на многие вопросы, которых я не мог найти больше нигде. Вопросы о смысле жизни».

А эта часть парада – о репрессиях в Китае. В 1999 году компартия КНР под руководством бывшего лидера Цзян Цзэминя начала широкомасштабные гонения на приверженцев Фалуньгун. Случилось это после того, как практикующих стало больше, чем членов компартии.

В ходе репрессий огромное число этих людей погибло в результате пыток, жестокого обращения и насильственного извлечения органов.

[прохожая]:

«Меня просто поразило то, что происходит в Китае. И я рада, что узнала об этом больше».

Сегодня Фалунь Дафа занимаются более 100 миллионов человек по всему миру.

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