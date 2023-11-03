Семеро погибших: шторм «Кьяран» обрушился на Европу

На Европу обрушился шторм «Кьяран». Жертвами непогоды в нескольких странах региона уже стало, как минимум, семь..

На Европу обрушился шторм «Кьяран». Жертвами непогоды в нескольких странах региона уже стало, как минимум, семь человек.

На этих кадрах – Италия. В Тоскане погиб 85-летний мужчина, а в Венето один человек пропал без вести.

Об одном погибшем сообщается и в Испании – в Мадриде на тротуар упало дерево. Ещё пятеро человек получили телесные повреждения. На севере страны было выпущено красное предупреждение об опасности непогоды – на побережье Галисии и Кантабрии ожидали девятиметровых волн. На горнолыжном курорте Ла-Пинилья на севере Испании скорость ветра достигала 150 километров в час.

Во Франции из-за непогоды погиб водитель грузовика. Машину снесло ветром, и она врезалась в дерево. Здесь скорость ветра превышала 200 километров в час. По всей стране – более десятка пострадавших.

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[Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции]:

«Телесные повреждения получили 15 человек, включая семерых пожарных. 13 500 пожарных ведут работы в этих сложных условиях. Я хочу сказать им спасибо».

О погибших также сообщают Бельгия, Нидерланды и Германия.

Из-за сильного ветра и ливней в ряде стран закрыты школы и аэропорты. Приостановлено железнодорожное и паромное сообщение. Людей также просят воздержаться от посещения прибрежных и лесопарковых зон.

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