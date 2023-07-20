Брак по-галицки: в северо-македонской деревне прошёл ежегодный свадебный фестиваль

Каждый год в отдалённой деревне Галичник в Северной Македонии проходит уникальное культурное мероприятие, которое привлекает тысячи..

Каждый год в отдалённой деревне Галичник в Северной Македонии проходит уникальное культурное мероприятие, которое привлекает тысячи гостей.

Село, окружённое горами, находится примерно в 120 километрах от столицы Скопье. Помимо живописных пейзажей и старинной архитектуры оно известно свадебным фестивалем, который называют Галицкая свадьба. На двухдневном мероприятии показывают самые разные ритуалы и обычаи.

Каждый год для этого выбирают реальную пару родом из Галичника. В этот раз честь выпала Оливеру и Елизавете.

[Оливер Андреески, жених]:

«Я живу в согласии с культурой, традициями, этнологией, антропологией, традиционной музыкой и танцами. И моё желание сбылось. Я стал женихом на Галицкой свадьбе».

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Двухдневные празднества начинаются в субботу – ближайшую ко Дню Святого Петра. В них принимают участие более ста человек – молодожёны, музыканты и танцоры.

Кульминация праздника – народный мужской танец Тешкото. Он зародился здесь. Обычно его исполняли мужчины, когда им приходилось уезжать из села на работу за границу.

[Злате Кочевски, турист из Австралии с македонскими корнями]:

«Моя жена всегда мечтала приехать и посмотреть на Галицкую свадьбу, просто увидеть своими глазами, как хранят традиции, какие есть традиционные костюмы и украшения, какие мы исполняем танцы».

Среди ритуалов свадьбы есть очень необычные. Например, жениха бреют перед фонтаном, что символизирует его вступление в мужественность.

Невеста прибывает в церковь верхом на коне в сопровождении оживлённой процессии. На ней более 40 различных предметов одежды. Каждый богато вышит и украшен.

[Дамьян Гьозински, местный житель]:

«Свадебная одежда весит около 20 килограммов. Одни только нанизанные серебряные монеты потянут на три килограмма».

Фестиваль зародился в начале XX века. Тогда многие местные жители уезжали в другие страны на заработки. Но они всегда возвращались, чтобы навестить родных и жениться. Так, в 1936 году в один день поженилось 40 пар.

В середине июля в деревню приезжает больше всего посетителей. Однако к концу лета в Галичнике останется всего три постоянных жителя.

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