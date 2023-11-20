Мухи чёрные львинки стали альтернативным кормом для рыбных ферм

Из этих своеобразных инкубаторов доносится постоянное жужжание. В них выращивают мух чёрных львинок. И вскоре эти..

Из этих своеобразных инкубаторов доносится постоянное жужжание. В них выращивают мух чёрных львинок. И вскоре эти насекомые станут кормом рыбы, поскольку они богаты белком.

Выращивать альтернативу обычному корму придумал французский стартап Innovafeed.

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[Низар эль-Алами, коммерческий директор Innovafeed]:«Когда идея только родилась, она казалась безумной. Разводить насекомых в промышленных условиях и быть конкурентоспособным по стоимости по сравнению с более традиционными источниками – это действительно сложно. Но мы находим решения».

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, аквакультуры десятилетиями остаются самым быстрорастущим пищевым сектором в мире. Сегодня люди едят больше выращенной рыбы, чем выловленной.

Компания выбрала чёрных львинок по трём причинам: они не болеют, едят практически всё и имеют короткий жизненный цикл – около 38 дней. Это позволяет быстро их разводить и собирать.

Такой корм используют для лосося, морского леща, креветок и других видов.

[Луис-Андре Роар, рыбовод]:«У рыбы улучшился аппетит».

Сейчас у Innovafeed есть два завода. Но к 2030 году компания планирует открыть ещё десять. Они будут производить белок насекомых для рыбы, курицы и даже домашних животных.

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