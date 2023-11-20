fb pixel
Телеканал NTD

Мухи чёрные львинки стали альтернативным кормом для рыбных ферм

Мухи чёрные львинки стали альтернативным кормом для рыбных ферм

Из этих своеобразных инкубаторов доносится постоянное жужжание. В них выращивают мух чёрных львинок. И вскоре эти..

Дата загрузки: 2023-11-21

Мухи чёрные львинки стали альтернативным кормом для рыбных ферм
Из этих своеобразных инкубаторов доносится постоянное жужжание. В них выращивают мух чёрных львинок. И вскоре эти насекомые станут кормом рыбы, поскольку они богаты белком.

Выращивать альтернативу обычному корму придумал французский стартап Innovafeed.

[Низар эль-Алами, коммерческий директор Innovafeed]:
«Когда идея только родилась, она казалась безумной. Разводить насекомых в промышленных условиях и быть конкурентоспособным по стоимости по сравнению с более традиционными источниками – это действительно сложно. Но мы находим решения».

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, аквакультуры десятилетиями остаются самым быстрорастущим пищевым сектором в мире. Сегодня люди едят больше выращенной рыбы, чем выловленной.

Компания выбрала чёрных львинок по трём причинам: они не болеют, едят практически всё и имеют короткий жизненный цикл – около 38 дней. Это позволяет быстро их разводить и собирать.

Такой корм используют для лосося, морского леща, креветок и других видов.

[Луис-Андре Роар, рыбовод]:
«У рыбы улучшился аппетит».

Сейчас у Innovafeed есть два завода. Но к 2030 году компания планирует открыть ещё десять. Они будут производить белок насекомых для рыбы, курицы и даже домашних животных.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...