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В Аргентине спасли раненого пластиком морского льва

В Аргентине спасли раненого пластиком морского льва

Этот молодой морской лев снова здоров и возвращается в родную стихию. Его лечили почти месяц. Жизнь..

Дата загрузки: 2023-07-27

В Аргентине спасли раненого пластиком морского льва
Этот молодой морской лев снова здоров и возвращается в родную стихию. Его лечили почти месяц. Жизнь морскому льву спасли аргентинские ветеринары из благотворительного фонда «Мундо Марино».

Млекопитающее нашли 1 июля на пляже в Пунта-Меданос. Его шея была перетянута жёсткой пластиковой лентой, которой стягивают коробки с товаром.

[Ванеса Траверсо, биолог]:
«Когда мы прибыли, люди, которые были там с морским львом, уже сняли пластиковую ленту с его шеи. Мы не рекомендуем так делать. Это дикие животные. Они могут быть заразными, а также могут кусаться».

Ветеринары полностью обследовали морского льва.

[Хуан Пабло Лоурейро, ветеринар]:

«У него были недостаточный вес и анемия. Рана на шее была инфицирована».

Вылеченного пациента выпустили на волю вместе с другим морским львом, которого спасли в апреле.
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