Столица Нигера после военного переворота погрузилась в хаос

После государственного переворота столица Нигера погрузилась в хаос. Десятки людей направились громить и грабить штаб-квартиру правящей..
Дата загрузки: 2023-07-29
Позже полиция разогнала их слезоточивым газом.
Между тем, сотни сторонников переворота собрались у здания Национальной ассамблеи в столице, распевая военные песни и размахивая флагами. Некоторые также скандировали антифранцузские лозунги, выражая недовольство страной, чьей колонией когда-то был Нигер, а также её растущим влиянием в регионе.
[сторонник переворота]:
«Мы всегда верили в армию, несмотря на то, что были созданы все условия, чтобы дестабилизировать её. Сегодня мы верим, что армия, захватив власть, создаст условия, чтобы вернуть свои прошлые ценности».
Армейское командиры Нигера заявили о своей поддержке государственного переворота, совершённого накануне солдатами президентской гвардии. Они говорят, что их приоритет – не допустить дестабилизации обстановки в стране.
Ранее президентская гвардия обратилась по телевидению к гражданам с заявлением, что она отстраняет президента Мохамеда Базума от власти, закрывает все внешние границы Нигера, приостанавливает действие конституции и государственных учреждений, а также вводит комендантский час.
Базума избрали на президентское кресло в 2021 году. До этого с 1960-го года, когда Нигер обрёл независимость от Франции, в стране произошло четыре государственных переворота.
Как предполагается, свергнутого главу государства по-прежнему удерживают в президентском дворце. Кто конкретно взял на себя обязательства по управлению страной, пока неизвестно.
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