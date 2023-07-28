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Столица Нигера после военного переворота погрузилась в хаос

Столица Нигера после военного переворота погрузилась в хаос

После государственного переворота столица Нигера погрузилась в хаос. Десятки людей направились громить и грабить штаб-квартиру правящей..

Дата загрузки: 2023-07-29

Столица Нигера после военного переворота погрузилась в хаос
После государственного переворота столица Нигера погрузилась в хаос. Десятки людей направились громить и грабить штаб-квартиру правящей партии, а также поджигать автомобили, припаркованные рядом. Они выносили из здания стулья и другие предметы, а также выкатывали мотоциклы.

Позже полиция разогнала их слезоточивым газом.

Между тем, сотни сторонников переворота собрались у здания Национальной ассамблеи в столице, распевая военные песни и размахивая флагами. Некоторые также скандировали антифранцузские лозунги, выражая недовольство страной, чьей колонией когда-то был Нигер, а также её растущим влиянием в регионе.

[сторонник переворота]:
«Мы всегда верили в армию, несмотря на то, что были созданы все условия, чтобы дестабилизировать её. Сегодня мы верим, что армия, захватив власть, создаст условия, чтобы вернуть свои прошлые ценности».

Армейское командиры Нигера заявили о своей поддержке государственного переворота, совершённого накануне солдатами президентской гвардии. Они говорят, что их приоритет – не допустить дестабилизации обстановки в стране.

Ранее президентская гвардия обратилась по телевидению к гражданам с заявлением, что она отстраняет президента Мохамеда Базума от власти, закрывает все внешние границы Нигера, приостанавливает действие конституции и государственных учреждений, а также вводит комендантский час.

Базума избрали на президентское кресло в 2021 году. До этого с 1960-го года, когда Нигер обрёл независимость от Франции, в стране произошло четыре государственных переворота.

Как предполагается, свергнутого главу государства по-прежнему удерживают в президентском дворце. Кто конкретно взял на себя обязательства по управлению страной, пока неизвестно.
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