Береговая охрана Филиппин спасает пассажиров судна, которое перевернулось недалеко от Манилы, в результате чего погибли, по..

Тайфун «Доксури» перевернул паром на Филиппинах, а затем обрушился на юг Китая

Береговая охрана Филиппин спасает пассажиров судна, которое перевернулось недалеко от Манилы, в результате чего погибли, по меньшей, мере 25 человек.

Паром перевернулся в четверг, когда пассажиры, встревоженные сильным ветром из-за тайфуна «Доксури», переместились на один борт судна.

Власти говорят, что пока неясно, сколько людей было на пароме. Но не менее 40 пассажиров спасли.

В целом на Филиппинах из-за тайфуна эвакуировалось более 16 тысяч человек. Ветер срывал крыши с домов и обрывал линии электропередачи. Затопило деревни, расположенные в низинах. Бедствие затронуло около 180 тысяч человек.

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После этого тайфун немного ослаб и обрушился на Тайвань, а за ним – на юг Китая.

Он по-прежнему представляет большую опасность. Скорость ветра достигает 175 километров в час с порывами до 240.

Сообщается о множестве поваленных деревьев. Тысячи домов остались без электричества.

На Тайване предприятия и школы были закрыты из-за предупреждений об оползнях и наводнениях. Также отменено более 300 внутренних и международных рейсов и остановлено железнодорожное сообщение между южным и восточным Тайванем.

В Китае в преддверии прибытия «Доксури» объявили красный уровень опасности. Население предупредили о необходимости готовиться к проливным дождям и сильным порывам ветра.

В южной провинции Гуандун вдоль береговой линии привязали все лодки, а также укрепили железнодорожные станции мешками с песком.

Также было приостановлено движение поездов, связывающих ряд густонаселённых городов, таких как Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Ханчжоу.

«Доксури» стал вторым по силе тайфуном для южных провинций КНР после смертоносного тайфуна «Меранти» в 2016 году.

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