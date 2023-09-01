Десятки грузовиков, такси и других транспортных средств застряли на границе Камеруна с Габоном. Это случилось на..

После военного переворота в Габоне десятки грузовиков застряли на границе в Камеруне

Десятки грузовиков, такси и других транспортных средств застряли на границе Камеруна с Габоном. Это случилось на следующий день после того, как в Габоне военные совершили госпереворот. Они свергли президента и закрыли границы страны на неопределенный срок.

Водители оказались в трудных условиях – без чистой воды и достаточных средств для жизни. Нет никакой информации о том, когда граница откроется.

[водитель из Чада]:

«В грузовиках жить тяжеловато. Мы спим на улице и никому не нужны. У нас даже нет хорошей воды, умываться нечем». [таксист из Камеруна]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы не можем работать, потому что граница закрыта. Всё не очень хорошо. Люди просят открыть границы. Когда такое случается, даже не знаешь, что делать».

Некоторые водители заболели и попали в больницу. Некоторые собирались отвести детей в школу, но уже не успели попасть домой вовремя.

Госпереворот в Габоне произошёл 30 августа. Власть перешла к армии и полиции. Причиной переворота стало несогласие военных с результатами президентских выборов. На них победил Али Бонго Ондимба, который управляет страной 14 лет. До этого президентом был его отец Омар Бонго. Он стоял у власти с 1967-го по 2009 год. В целом, политическая династия Бонго управляла Габоном более 55 лет.

Али Бонго посадили под домашний арест. Временным президентом стал Брис Олиги – генерал армии Габона. Считается, что госпереворот совершил он. 4 сентября его приведут к присяге как временного главу государства.

Короткая ссылка на эту страницу: