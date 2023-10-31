До 14 возросло число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Индии. Инцидент произошёл..

Погибших в результате столкновения поездов в Индии уже 14

До 14 возросло число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Индии.

Инцидент произошёл в штате Андхра-Прадеш. Поезд, ехавший из Вишакхапатнама в Раягаду, остановился из-за обрыва воздушного троса. Потом в него врезался идущий следом пассажирский экспресс, следовавший в Паласу. В результате два вагона стоящего поезда сошли с рельсов.

Десятки людей пострадали.

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В министерстве железных дорог сообщили, что, согласно результатам предварительного расследования, причиной аварии стала человеческая ошибка. Машинист первого поезда не начал движение на зелёный сигнал светофора, когда тот загорелся.

Напомним, несколько месяцев назад в Индии случилась самая крупная авария за два десятилетия. В ней погибло почти 300 человек.

Железнодорожная сеть Индии – четвёртая по величине в мире. При этом инфраструктура очень старая. Сейчас её обновляют. На модернизацию выделили 30 миллиардов долларов.

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