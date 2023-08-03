Тайфун «Ханун» ударил по Японии: есть жертвы

На Японию обрушился тайфун «Ханун». Порывы ветра достигают 180 километров в час. Страдает юг страны. Не..

На Японию обрушился тайфун «Ханун». Порывы ветра достигают 180 километров в час. Страдает юг страны. Не обошлось без жертв.

На острове Окинава сообщается о двоих погибших. Ещё более 40 человек получили телесные повреждения там, а также в префектуре Кагосима. Более 160 тысяч семей остались без света. Повреждены здания, нарушено движение транспорта, закрыты магазины.

На Окинаве на два дня закрывали аэропорт Наха – главные ворота в этот популярный у туристов район. Сейчас его открыли, однако сотни рейсов остаются отменёнными.

«Ханун» – тайфун «долгоиграющий»: двигается медленно и продолжает приносить в регион сильные дожди и порывистый ветер.

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Он перемещается со скоростью 15 километров в час по Южно-Китайскому морю на северо-запад, однако, как ожидается, до 8 августа может повернуть на восток в сторону главных островов Японии.

В переводе с тайского «Ханун» означает «джекфрут».

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