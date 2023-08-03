Полицейские рейды в Рио-де-Жанейро привели к гибели девяти человек. Как сообщается, среди них было двое предполагаемых..

Рейды полицейских в Рио привели к гибели девяти человек

Полицейские рейды в Рио-де-Жанейро привели к гибели девяти человек. Как сообщается, среди них было двое предполагаемых главарей банды. Один офицер был госпитализирован. У подозреваемых изъяли винтовки, боеприпасы и гранаты.

Ранее в ходе подобных рейдов также было убито не менее 16 членов преступных группировок в прибрежных городах Гуаружа и Сантос, которые находятся в самом густонаселённом штате Сан-Паулу. Это вызвало протесты местных жителей.

[протестующая]:

«Мы хотим сказать нашим государственным служащим, что не согласны платить за пули, которыми убивают наших детей».

Причиной полицейских облав стало убийство правоохранителя, за которым последовали столкновение вооружённых банд с полицией.

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Губернатор Сан-Паулу пообещал расследовать обвинения в применении чрезмерной силы, но одновременно он выступил в защиту работы полиции в опасных условиях.

В 2021 году не менее 29 человек были убиты в ходе операции в трущобах Рио, при этом погиб один полицейский.

Бывший президент Жаир Болсонару стремился укрепить безопасность полицейских, а также поддерживал правоохранителей в их действиях.

При этом нынешний президент Лаис Инасиу Лула да Силва критикует своего предшественника за то, что тот якобы закрывал глаза на убийства.

Бразилия – страна с самым большим количеством убийств в мире на душу населения. Одновременно национальные силы безопасности – среди самых подготовленных на планете. Они регулярно сражаются с бандами наркоторговцев и вооружёнными группировками, которые удерживают контроль над многими фавелами – бедными кварталами трущоб.

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