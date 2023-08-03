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Сын Аун Сан Су Чжи раскритиковал военных Мьянмы за частичное помилование его матери

Сын Аун Сан Су Чжи раскритиковал военных Мьянмы за частичное помилование его матери

Младший сын бывшего лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая остаётся символом свободы и демократии, раскритиковал..

Дата загрузки: 2023-08-03

Сын Аун Сан Су Чжи раскритиковал военных Мьянмы за частичное помилование его матери
Младший сын бывшего лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая остаётся символом свободы и демократии, раскритиковал военных после того, как его мать получила частичное помилование.

[Ким Арис, сын Аун Сан Су Чжи]:
«Послушайте, весь мир знает, что военные играют в эти игры с пропагандой».

Военные сократили срок заключения для его матери с 33 лет до 27-ми.

[Ким Арис, сын Аун Сан Су Чжи]:
«Тот факт, что они сократили срок моей матери на несколько лет, абсолютно ничего не значит».

Ким Арис имеет британское гражданство благодаря отцу. Именно это позволяет ему открыто выступать с критикой правящей в Мьянме военной хунты.

[Ким Арис, сын Аун Сан Су Чжи]:
«Ей вообще не должны были выдвигать все эти обвинения. Они все сфальсифицированы. Единственное правильное решение в этой ситуации – освободить её и восстановить демократическое правительство. Но они в ближайшее время не собираются этого делать».

Мьянма погрузилась в политический хаос в начале 2021 года. Военные отстранили от власти демократически избранное правительство Аун Сан Су Чжи и начали гонения на всех несогласных. Тысячи людей были убиты или попали в заключение.

Во время переворота также задержали 78-летнюю Су Чжи. Ей выдвинули обвинения в подстрекательстве к мятежу, фальсификации выборов и коррупции.

44-летний Арис говорит, что он до сих пор не смог связаться с матерью и не знает, в каком она состоянии.

[Ким Арис, сын Аун Сан Су Чжи]:
«В прошлом, когда она была под домашним арестом, я мог с ней связаться. Мне даже разрешали её навещать».

Многие правительства призвали освободить Су Чжи и тысячи других политических оппонентов режима без всяких условий. США, ЕС и Великобритании ввели в отношении военных Мьянмы санкции.

[Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США]:
«Мы по-прежнему призываем режим положить конец насилию и разрешить беспрепятственный гуманитарный доступ».

Стоит отметить, что сторонники Аун Сан Су Чжи сформировали теневое правительство Национального единства. Её сын также с ним работает, чтобы ещё больше людей узнали о ситуации в стране.
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