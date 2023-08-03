Сын Аун Сан Су Чжи раскритиковал военных Мьянмы за частичное помилование его матери

[Ким Арис, сын Аун Сан Су Чжи]:

«Послушайте, весь мир знает, что военные играют в эти игры с пропагандой».

Младший сын бывшего лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая остаётся символом свободы и демократии, раскритиковал военных после того, как его мать получила частичное помилование.

Военные сократили срок заключения для его матери с 33 лет до 27-ми.

[Ким Арис, сын Аун Сан Су Чжи]:

«Тот факт, что они сократили срок моей матери на несколько лет, абсолютно ничего не значит».

Ким Арис имеет британское гражданство благодаря отцу. Именно это позволяет ему открыто выступать с критикой правящей в Мьянме военной хунты.

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[Ким Арис, сын Аун Сан Су Чжи]:

«Ей вообще не должны были выдвигать все эти обвинения. Они все сфальсифицированы. Единственное правильное решение в этой ситуации – освободить её и восстановить демократическое правительство. Но они в ближайшее время не собираются этого делать».

Мьянма погрузилась в политический хаос в начале 2021 года. Военные отстранили от власти демократически избранное правительство Аун Сан Су Чжи и начали гонения на всех несогласных. Тысячи людей были убиты или попали в заключение.

Во время переворота также задержали 78-летнюю Су Чжи. Ей выдвинули обвинения в подстрекательстве к мятежу, фальсификации выборов и коррупции.

44-летний Арис говорит, что он до сих пор не смог связаться с матерью и не знает, в каком она состоянии.

[Ким Арис, сын Аун Сан Су Чжи]:

«В прошлом, когда она была под домашним арестом, я мог с ней связаться. Мне даже разрешали её навещать».

Многие правительства призвали освободить Су Чжи и тысячи других политических оппонентов режима без всяких условий. США, ЕС и Великобритании ввели в отношении военных Мьянмы санкции.

[Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США]:

«Мы по-прежнему призываем режим положить конец насилию и разрешить беспрепятственный гуманитарный доступ».

Стоит отметить, что сторонники Аун Сан Су Чжи сформировали теневое правительство Национального единства. Её сын также с ним работает, чтобы ещё больше людей узнали о ситуации в стране.

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