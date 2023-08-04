Сотни тысяч жителей провинции Хэбэй эвакуируют из-за тайфуна «Доксури»

Добровольцы-спасатели эвакуируют жителей из затопленных многоквартирных домов с помощью строительной техники. Это китайский город Чжочжоу в..

Добровольцы-спасатели эвакуируют жителей из затопленных многоквартирных домов с помощью строительной техники. Это китайский город Чжочжоу в провинции Хэбэй. Он пострадал от рекордного для региона наводнения из-за тайфуна «Доксури».

Стихия обрушилась на юг Китая ещё 30 июля, принеся в регион сильные дожди. В Пекине был установлен 140-летний рекорд по количеству осадков, а в окружающей его провинции Хэбэй выпала годовая норма дождя.

В Хэбэй больше всего пострадал город Чжочжоу. Метеорологи прогнозируют, что вода здесь будет отступать в течение месяца.

Эвакуировали около 100 тысяч человек. Это шестая часть населения города.

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[местная жительница]:

«Очень боюсь. Но теперь я рада, поскольку переживала, что дом рухнет. (Журналистка: Вы помните подобные сильные наводнения?) Нет, такое впервые. Сейчас чувствую себя лучше, вода отступает. Появилась надежда».

В большинстве мест улицы превратились в реки. Местные жители говорят, что вода доходила до крыш домов.

[местная жительница]:

«Большинство деревень возле нашего дома затоплены. Я позвонила свекрови, и она сказала, что вода залила и поля, почти вровень с дорогой, но в дом ещё не зашла. Но в других сёлах наводнение более серьёзное, вода доходит до крыш».

Местные жители вспоминают, что в предыдущий раз нечто подобное было в начале 60-х годов прошлого века.

По официальным данным, в нынешнем бедствии в регионе погибло, по меньшей мере, 20 человек. Однако фактическое число жертв может быть намного больше.

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