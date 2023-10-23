Израильская армия заявила, что в воскресенье нанесла удары по объектам в Газе, в том числе по..

Места пусков ракет в Газе – у школ, мечетей и здания ООН: армия Израиля

Израильская армия заявила, что в воскресенье нанесла удары по объектам в Газе, в том числе по нескольким ракетным площадкам возле школ и мечети.

ЦАХАЛ опубликовал кадры нескольких взрывов на различных объектах, а также фотографии с указанием мест его целей в Газе. Согласно им, пусковые установки ХАМАС установил рядом с детским садом, школами, мечетью и зданием Организации Объединенных Наций.

В своём сообщении представители ЦАХАЛа заявили, что группировка ХАМАС прикрывается мирными жителями и намеренно устанавливает места запуска рядом с гражданскими объектами.

А утром в понедельник израильская авиация нанесла удар по двум ячейкам «Хезболлы» в Ливане. Военные заявили, что те планировали запустить ракеты в сторону Израиля.

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Согласно заявлению группировки, в результате удара был убит один боевик. Ливанское государственное информагентство также без каких-либо других подробностей сообщило об авиаударе Израиля по югу Ливана.

Между тем, в Газу прибыло ещё 15 грузовиков с гуманитарной помощью: едой, водой и медикаментами. Они въехали в анклав через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Это уже второй конвой. Первый состоял из 20 грузовиков. Он проследовал в Газу в субботу.

При этом представители гуманитарных организаций по-прежнему предупреждают о гуманитарной катастрофе в анклаве, поскольку запасы продовольствия, воды и топлива там иссякают.

Израиль же готов к наземной операции в Газе. Как сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, она будет крайне сложной и может продлиться несколько месяцев.

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