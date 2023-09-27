Как девушка-рикша толкает 250-килограммовую тележку по улицам Токио

Юка Акимото медленно поднимает рикшу, чтобы бежать с ней по улицам Токио. Она возит туристов на..
Дата загрузки: 2023-09-27
По лицу струится пот, но девушка не перестаёт улыбаться. Она одна из немногих женщин-рикш в Токио, которая не только возит туристов, но и помогает им понять местную культуру.
В этой профессии традиционно доминируют мужчины. Но появляется всё больше женщин-рикш, поскольку они стали популярны в социальных сетях.
22-летняя Юка ростом всего 155 сантиметров прошла четыре месяца тщательного обучения. В том числе – как правильно тянуть рикшу, вес которой может достигать 250 килограммов.
На шее у неё висит деревянная дощечка со словами «Я не хочу сдаваться».
[Юка Акимото, женщина-рикша]:
«У меня был нулевой опыт в спорте, поэтому вначале тянуть рикшу мне было очень сложно. Также было сложно её опускать».
Но теперь, два года спустя, Юка гордится тем, что стала опытным рикшей.
[Юка Акимото, женщина-рикша]:
«Девушки-рикши, возможно, в последнее время стали популярны в районе Асакуса. Но я хочу, чтобы мы стали ещё известнее и показали, что девушки тоже могут работать рикшами».
Рикши в среднем пробегают 20 километров в день, в любую погоду. Помимо физической выносливости, рикша должен обладать обширными знаниями о Токио, быть представительным и красноречивым, а также уметь безопасно перемещаться по оживлённым улицам.
При этом все рикши стараются через соцсети повысить свою популярность и приобрести постоянных клиентов, даже иностранных.
Самые известные зарабатывают более 6,5 тысяч долларов в месяц. Это в три раза выше средней зарплаты по стране.
[Алси Турксевен, туристка из Турции]:
«Вначале я не могла поверить, что она будет нас тянуть. Но в конце я была счастлива видеть, что женщина преуспела в этой профессии».
Из 90 рикш, которые работают в той же компании, что и Юка, 25 – женщины. Девушка надеется, что их станет ещё больше.
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