Как девушка-рикша толкает 250-килограммовую тележку по улицам Токио

Юка Акимото медленно поднимает рикшу, чтобы бежать с ней по улицам Токио. Она возит туристов на..

Юка Акимото медленно поднимает рикшу, чтобы бежать с ней по улицам Токио. Она возит туристов на двухколёсной тележке, чтобы они могли насладиться достопримечательностями района Асакуса – одного из самых популярных туристических мест Японии.

По лицу струится пот, но девушка не перестаёт улыбаться. Она одна из немногих женщин-рикш в Токио, которая не только возит туристов, но и помогает им понять местную культуру.

В этой профессии традиционно доминируют мужчины. Но появляется всё больше женщин-рикш, поскольку они стали популярны в социальных сетях.

22-летняя Юка ростом всего 155 сантиметров прошла четыре месяца тщательного обучения. В том числе – как правильно тянуть рикшу, вес которой может достигать 250 килограммов.

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На шее у неё висит деревянная дощечка со словами «Я не хочу сдаваться».

[Юка Акимото, женщина-рикша]:

«У меня был нулевой опыт в спорте, поэтому вначале тянуть рикшу мне было очень сложно. Также было сложно её опускать».

Но теперь, два года спустя, Юка гордится тем, что стала опытным рикшей.

[Юка Акимото, женщина-рикша]:

«Девушки-рикши, возможно, в последнее время стали популярны в районе Асакуса. Но я хочу, чтобы мы стали ещё известнее и показали, что девушки тоже могут работать рикшами».

Рикши в среднем пробегают 20 километров в день, в любую погоду. Помимо физической выносливости, рикша должен обладать обширными знаниями о Токио, быть представительным и красноречивым, а также уметь безопасно перемещаться по оживлённым улицам.

При этом все рикши стараются через соцсети повысить свою популярность и приобрести постоянных клиентов, даже иностранных.

Самые известные зарабатывают более 6,5 тысяч долларов в месяц. Это в три раза выше средней зарплаты по стране.

[Алси Турксевен, туристка из Турции]:

«Вначале я не могла поверить, что она будет нас тянуть. Но в конце я была счастлива видеть, что женщина преуспела в этой профессии».

Из 90 рикш, которые работают в той же компании, что и Юка, 25 – женщины. Девушка надеется, что их станет ещё больше.

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