У британских бобров в дикой природе начался бэби-бум

Бобров называют инженерами леса. Они постоянно заняты сбором палок, веток, грязи и камней, чтобы строить сложные..

Бобров называют инженерами леса. Они постоянно заняты сбором палок, веток, грязи и камней, чтобы строить сложные плотины – свои убежища.

В Великобритании на бобров безжалостно охотились из-за меха, мяса и ароматических желёз. И к XVI веку они полностью вымерли в дикой природе.

Теперь же, после 400 лет отсутствия, их снова вернули в естественную среду обитания. Это заслуга Фонда дикой природы.

Их реинтродукцию планировали более десяти лет. Теперь в национальных парках графства Сомерсет бобры чувствуют себя как дома.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Бен Эрдли, менеджер проекта]:

«Мы повторно выпустили бобров в начале 2020 года. Это два очень разных участка: один – большая река, очень динамичная, другой – изолированный участок. И в каждом есть бобровая семья».

Первые бобры появились здесь в январе 2020-го. А в этом году Национальный фонд встречает уже третье поколение детёнышей, отмечая настоящий бэби-бум.

Зоологи говорят, что плотины этих животных создают здоровые экосистемы с благоприятными условиями для размножения многих видов стрекоз и жаб.

[Бен Эрдли, менеджер проекта]:

«Появилось много стрекоз, пчёл, ос, которые пользуются этой водой. Много беспозвоночных, насекомых. Все эти пруды, которые они создали, – прекрасная среда обитания рыбы. Там полно рыбы. Несколько недель назад я был в тех местах и не мог и шага ступить из-за лягушек».

Плотины бобров также замедляют течения рек, тем самым предотвращая наводнения. А ещё они обеспечивают водой растения во время засухи.

[Бен Эрдли, менеджер проекта]:

«Они создают много валежной древесины. Вроде бы звучит плохо, но это очень хорошо. Это действительно важная среда обитания для беспозвоночных и насекомых. И опять же, это еда и возможности для других диких животных».

С 1 октября прошлого года бобры находятся в Англии под защитой нового закона. Теперь умышленный отлов этих животных, причинение им вреда, их убийство или создание помех их нормальной жизнедеятельности считаются правонарушениями.

Также преступлением является повреждение или уничтожение их плотин, мест размножения и отдыха без специальной лицензии.

Предыдущие поколения называли в честь английский футболистов, включая Рэшфорда, Руссо и Туны. Теперь Национальный фонд проводит публичное голосование, чтобы придумать новые клички.

Короткая ссылка на эту страницу: