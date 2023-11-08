Кубинский делегат Панамериканских игр запросил убежища в Чили

Кубинский делегат, приехавший в Сантьяго на Панамериканские игры, попросил убежища у чилийских иммиграционных властей. Об этом..

Кубинский делегат, приехавший в Сантьяго на Панамериканские игры, попросил убежища у чилийских иммиграционных властей. Об этом сообщила чилийская сторона.

[Мануэль Монсальве, замминистра внутренних дел Чили]:

«Вчера в Национальную миграционную службу обратился гражданин Кубы. Он подал прошение о предоставлении убежища. В Чили согласно закону о беженцах сначала выдают временную визу на восемь месяцев. Также нужно одобрение на подачу заявления о предоставлении статуса беженца».

В целом в Чили в составе делегации Кубы на Панамериканских играх въехали 412 кубинцев. Более двух десятков из них пока остаются в стране.

[Мануэль Монсальве, замминистра внутренних дел Чили]:

«Из этих 412-ти 391 покинул Чили. 21 член кубинской делегации остаётся на территории страны».

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При этом свои дома в спортивной деревне в неизвестном направлении покинули и семеро спортсменов. Шесть из них – женщины. Они перестали выходить на связь со своей делегацией. Попросивший убежища кубинец в их число не входит.

[Мануэль Монсальве, замминистра внутренних дел Чили]:

«У этих кубинских спортсменов не было официального контакта с чилийскими властями. Из средств массовой информации мы узнали, что у них есть юридический представитель. Нужно дождаться их решения в соответствии с чилийскими законами и их запросов в чилийские учреждения, в основном через Национальную миграционную службу».

Сначала чилийские власти сообщили, что визы позволяют кубинским делегатам оставаться в стране в течение 90 дней и могут быть продлены ещё на 90. Однако позже они заявили, что делегаты прибыли не по туристическим визам, а по специальным кубинским паспортам, и срок действия некоторых из них истекает в ближайшие дни.

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