fb pixel
Телеканал NTD

Лахор в Пакистане стал самым загрязнённым городом мира

Лахор в Пакистане стал самым загрязнённым городом мира

Лахор в понедельник возглавил список самых загрязнённых городов мира. Второй по величине город Пакистана окутал ядовитый..

Дата загрузки: 2023-11-29

Лахор в Пакистане стал самым загрязнённым городом мира

Лахор в понедельник возглавил список самых загрязнённых городов мира. Второй по величине город Пакистана окутал ядовитый смог.

Список обновляется в режиме реального времени и основан на индексе качества воздуха. В Лахоре он достиг отметки в 353 пункта.

Показатель от 100 до 200 уже считается «нездоровым», особенно для уязвимых категорий населения – детей и людей с респираторными заболеваниями. Индекс от 200 до 300 расценивается как «очень нездоровый». Выше 300 – классифицируется как «опасный».

[житель Лахора]:

«Смог возникает каждый год из-за сжигания стерни и топки кирпичных печей. Чиновники это знают. Им следует составить соответствующий план. Но они ничего не делают – просто получают зарплату. Такая погода приходит каждый год, и они должны действовать, чтобы убрать основные причины смога. Остановка транспорта и закрытие магазинов не помогут».

Власти же заявили, что смог образовался из-за того, что в соседней Индии сжигают мусор. Они пообещали рассеять ядовитый туман с помощью дождя из искусственно образованных облаков.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...