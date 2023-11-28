Лахор в понедельник возглавил список самых загрязнённых городов мира. Второй по величине город Пакистана окутал ядовитый..

Лахор в Пакистане стал самым загрязнённым городом мира

Лахор в понедельник возглавил список самых загрязнённых городов мира. Второй по величине город Пакистана окутал ядовитый смог.

Список обновляется в режиме реального времени и основан на индексе качества воздуха. В Лахоре он достиг отметки в 353 пункта.

Показатель от 100 до 200 уже считается «нездоровым», особенно для уязвимых категорий населения – детей и людей с респираторными заболеваниями. Индекс от 200 до 300 расценивается как «очень нездоровый». Выше 300 – классифицируется как «опасный».

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Не пропусти самое интересное! Подписаться «Смог возникает каждый год из-за сжигания стерни и топки кирпичных печей. Чиновники это знают. Им следует составить соответствующий план. Но они ничего не делают – просто получают зарплату. Такая погода приходит каждый год, и они должны действовать, чтобы убрать основные причины смога. Остановка транспорта и закрытие магазинов не помогут».

Власти же заявили, что смог образовался из-за того, что в соседней Индии сжигают мусор. Они пообещали рассеять ядовитый туман с помощью дождя из искусственно образованных облаков.

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