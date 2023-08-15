Экс-президенту Дональду Трампу выдвинули четвёртый пакет обвинений

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили четвёртый пакет уголовных обвинений. Он включает 41 пункт, который подготовила большая коллегия присяжных штата Джорджия. Кроме Трампа, в деле фигурируют 18 обвиняемых из его бывшего штаба.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис вменяет Трампу и его команде попытку оспорить результаты выборов 2020 года, когда победу присудили Джо Байдену.

Это ещё больше усугубит юридические проблемы, с которыми столкнулся Трамп – лидер от республиканцев в гонке за президентское кресло на выборах 2024 года.

Акт на 98 страницах включает такие обвинения, как нарушение Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях, подстрекательство госслужащих к нарушению присяги, сговор с целью совершения подлога первой степени и сговор с целью представления подложных документов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Наряду с бывшим президентом, обвинения предъявлены в том числе бывшему главе администрации Белого дома Марку Медоузу, а также бывшим юристам Трампа Руди Джулиани, Дженне Эллис и Сидни Пауэлл.

[Дональд Трамп, экс-президент США]:

«Справедливость и верховенство закона в Америке официально мертвы. Это четвёртый акт вмешательства в выборы со стороны мошенника Джо Байдена и демократов-коммунистов, которые полностью разрушают нашу страну».

Кампания президента Трампа также выпустила длинное заявление, в котором утверждается, что четвёртый пакет уголовных обвинений – политически мотивированная нападка со стороны прокурора, которая имеет явные антиреспубликанские взгляды.

После выборов 2020 года Дональд Трамп постоянно оспаривал их результаты в Джорджии и других штатах. Через месяц после голосования он попросил губернатора Джорджии Брайана Кемпа созвать специальную законодательную сессию для отмены результатов. Губернатор отклонил эту просьбу.

6 января 2021 года протест против результатов выборов под лозунгом «Остановите кражу» завершился вторжением в Капитолий. Это усилило критику в отношении экс-президента и его заявлений о том, что выборы были сфальсифицированы.

Всем подсудимым, согласно обвинению, может грозить до 20 лет лишения свободы.

Короткая ссылка на эту страницу: