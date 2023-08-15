Австралийская мастерица создаёт изысканные наряды из бумаги

Наряды в стиле викторианской и елизаветинской моды, вечерние и свадебные платья занимают почти всю мастерскую австралийки..

[Стефани Рейнольдс, дизайнер]:

«В молодости моя жизнь была связана с театром. Мне всегда нравились дизайн и мода. Я любила творить».

Наряды в стиле викторианской и елизаветинской моды, вечерние и свадебные платья занимают почти всю мастерскую австралийки Стефани Рейнольдс. Жительница Девонпорта создала все эти творения из бумаги.

Стефани и раньше любила шить наряды, а десять лет назад бросила вызов самой себе, начав работать с бумагой. Первое творение было не очень удачным, но постепенно всё получилось.

[Стефани Рейнольдс, дизайнер]:

«Мне нравится, что это непредсказуемо. Бумага ведёт себя иначе, чем текстиль».

Между тем наряды у мастерицы получаются такими, что их почти не отличишь от тех, что шьют из ткани. Стефани также делает бумажные туфли.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В этом году австралийка провела показ мод и персональную выставку. А сейчас несколько её творений представлены в художественной галерее королевы Виктории в Лонсестоне. Выставка посвящена работам начинающих художников. 69-летней женщине кажется забавным, что её причисляют к этой категории. Впрочем, по мнению экспертов, в этом нет ничего постыдного или необычного.

[Эшли Берд, куратор выставки]:

«Начало карьеры художника не зависит от возраста. В мире было много мастеров, которые создали свои лучшие произведения после 40 или 50 лет». [Элизабет Брейд, художница]:

«Думаю, творения Стефани просто изумительные. Выставить своё произведение искусства на всеобщее обозрение – подвиг для человека любого возраста».

Ну а Стефани надеется своим примером вдохновить других.

[Стефани Рейнольдс, дизайнер]:

«Я была бы рада, если бы пожилые люди перестали говорить, что у них нет способностей. Это просто слова, которые мы когда-то от кого-то услышали. Думаю, все люди творческие».

Мастерица создала уже более 60 нарядов. Надеется, что когда-нибудь их увидит весь мир.

Короткая ссылка на эту страницу: