Австралийская мастерица создаёт изысканные наряды из бумаги

Наряды в стиле викторианской и елизаветинской моды, вечерние и свадебные платья занимают почти всю мастерскую австралийки..
Дата загрузки: 2023-08-16
[Стефани Рейнольдс, дизайнер]:
«В молодости моя жизнь была связана с театром. Мне всегда нравились дизайн и мода. Я любила творить».
Стефани и раньше любила шить наряды, а десять лет назад бросила вызов самой себе, начав работать с бумагой. Первое творение было не очень удачным, но постепенно всё получилось.
[Стефани Рейнольдс, дизайнер]:
«Мне нравится, что это непредсказуемо. Бумага ведёт себя иначе, чем текстиль».
Между тем наряды у мастерицы получаются такими, что их почти не отличишь от тех, что шьют из ткани. Стефани также делает бумажные туфли.
В этом году австралийка провела показ мод и персональную выставку. А сейчас несколько её творений представлены в художественной галерее королевы Виктории в Лонсестоне. Выставка посвящена работам начинающих художников. 69-летней женщине кажется забавным, что её причисляют к этой категории. Впрочем, по мнению экспертов, в этом нет ничего постыдного или необычного.
[Эшли Берд, куратор выставки]:
«Начало карьеры художника не зависит от возраста. В мире было много мастеров, которые создали свои лучшие произведения после 40 или 50 лет».
[Элизабет Брейд, художница]:
«Думаю, творения Стефани просто изумительные. Выставить своё произведение искусства на всеобщее обозрение – подвиг для человека любого возраста».
Ну а Стефани надеется своим примером вдохновить других.
[Стефани Рейнольдс, дизайнер]:
«Я была бы рада, если бы пожилые люди перестали говорить, что у них нет способностей. Это просто слова, которые мы когда-то от кого-то услышали. Думаю, все люди творческие».
Мастерица создала уже более 60 нарядов. Надеется, что когда-нибудь их увидит весь мир.
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