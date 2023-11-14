Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признал, что его новая должность министра иностранных дел не совсем обычная..

Экс-премьер Дэвид Кэмерон снова стал министром, но не главным

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признал, что его новая должность министра иностранных дел не совсем обычная для бывших глав британского правительства. Тем не мене, он выразил надежду, что его опыт работы окажется полезным в его нынешней роли. [Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании]:«Я знаю, что премьер-министры обычно не возвращаются таким образом, но я верю в государственную службу. Я надеюсь, что шесть лет на посту премьер-министра и 11 лет руководства Консервативной партией дали мне полезный опыт, контакты, связи и знания».

Кэмерон также подтвердил свою лояльность нынешнему премьер-министру Риши Сунаку после того, как ранее критиковал его политику.

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[Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании]:«Я хочу поддержать его. Я стал членом команды и принимаю на себя связанную с этим коллективную ответственность Кабинета министров».

Кэмерон покинул Даунинг-стрит в 2016 году после проведения референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе. Результаты голосования оказались неожиданными для него, заставив его подать в отставку. В целом Кэмерон пробыл на посту премьера шесть лет.

По словам Риши Сунака, Кэмерон на посту главы МИДа будет использовать свой опыт. Он также поблагодарил за работу на этой должности Джеймса Клеверли, который теперь занял пост министра внутренних дел.

[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:«Последний год был одним из самых значимых для британской внешней политики. В немалой степени это заслуга Джеймса Клеверли. Я знаю, что он привнесёт такой же энтузиазм в работу министра внутренних дел. И я рад, что назначил нового министра иностранных дел, который будет развивать всё, чего мы достигли за последний год».

Ранее Сунак уволил предыдущего главу МВД Суэллу Браверман после её критики в адрес полиции.

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